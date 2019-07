Com dois de Yony González, Fluminense vence Peñarol e leva vantagem ao Maracanã

s o iO Fluminense bateu o Peñarol por 2 a 1 nesta terça-feira (23), no estádio Campeón Del Siglo, no Uruguai. Em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o colombiano Yony González marcou os gols do Tricolor e Gastón Rodriguez descontou para a equipe da casa.

Eficiente, o Fluminense abriu o placar na primeira finalização na partida. Aos 16’ do primeiro tempo, Yony González marcou o gol após bela jogada de Marcos Paulo, que roubou a bola na defesa e tocou para o atacante. O Tricolor seguiu no ataque, mas sem levar muito perigo. A outra grande chance foi aos 33’, com Pedro. Após cobrança de falta de Igor Julião, Digão desviou e o camisa nove cabeceou para fora.

Já o Peñarol teve a melhor chance aos 46’, com Viatri. Após jogada com Brian Rodríguez e Gastón, o atacante cabeceou e o estreante Muriel fez ótima defesa. No minuto seguinte, o goleiro tricolor fez outra defesa, dessa vez, em chute de Trindade.

Mais movimento após o intervalo

No segundo tempo, a primeira chance foi da equipe da casa, aos 14’, com Viatri. Após cobrança de falta, Trindade cruzou e o atacante quase alcançou a bola. Seria o empate do Peñarol. Aos 18’, Gastón chutou cara a cara com Muriel, que salvou mais uma.

Frio no jogo, Fluminense ampliou aos 25’, novamente com Yony González. O atacante marcou seu segundo gol na partida após passe de Daniel. O gol fez a torcida que acompanhava a partida na sede do clube, em Laranjeiras, explodir de alegria.

O Peñarol diminuiu aos 44’ da etapa final, com Gastón Rodriguez. O atacante recebeu passe de Brian Rodríguez e mandou de primeira para o gol defendido por Muriel.

Agora tem a volta

Com o resultado, o Fluminense avança com um empate ou até mesmo uma derrota por 1 a 0 no jogo de volta. Caso o Peñarol devolva o placar, a decisão da vaga será nos pênaltis. O segundo confronto entre as equipes será na próxima terça-feira (30), às 21h30, no Maracanã.