Palmeiras reage e busca empate contra Godoy Cruz nas oitavas da Libertadores

Godoy Cruz e Palmeiras se enfrentaram, na noite desta terça-feira (23), pela primeira vez na história. A partida, que aconteceu no Estádio Malvinas Argentinas, foi válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e terminou empatada por 2 a 2.

O mandante começou muito bem na partida, pressionando bastante e praticamente não saía do campo de ataque, enquanto o Alviverde errava diversos passes e não conseguia criar jogadas.

A equipe argentina já assustou o Verdão nos primeiros minutos de jogo. Gutiérrez aproveitou sobra de bola dentro da área, dominou e chutou, mas a defesa palmeirense conseguiu tirar. Aos cinco minutos, Santiago García abriu o placar para o Godoy Cruz. A bola foi alçada da direita para a esquerda e, depois, para o meio da área e o atacante subiu para cabecear, mandando para o fundo do gol.

Borja, aos dez minutos, recebeu cruzamento na área e subiu para cabecear. O goleiro Mehring conseguiu fazer a defesa. No rebote, o centroavante finalizou para fora. Aos 18, Brunetta recebeu na entrada da área e chutou, mas Weverton impediu que o clube argentino aumentasse a vantagem. No minuto seguinte, Raphael Veiga aproveitou sobra na grande área e chutou de primeira, mas isolou.

O Godoy Cruz ampliou aos 28. Santiago García tocou para Brunetta, no meio de campo, que avançou para a entrada da área e devolveu para o atacante, livre, que finalizou para aumentar a vantagem.

Aos 33, o Palmeiras diminuiu. Willian buscou na linha de fundo e ajeitou para Marcos Rocha, que cruzou no meio da área. Felipe Melo subiu para cabecear, marcando para o Verdão.

Gustavo Gómez, aos 36 minutos, em disputa dentro da área com Santiago García, puxou a camisa do atacante e o juiz marcou pênalti para a equipe argentina. García chutou devagar no meio do gol e Weverton defendeu com o pé.

O Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo, apresentando maior organização e disciplina para recuperar bolas. A equipe também estava mais objetiva, mais rápida e, assim, conseguiu criar mais. Aos nove minutos, no contra-ataque, Dudu abriu para Borja, que lançou para Willian. O atacante bateu de perna esquerda e a bola passou perto da trave. Aos 11, Dudu cruzou na grande área e Felipe Melo subiu para cabecear. Mehring conseguiu fazer a defesa.

O Verdão conseguiu o empate aos 13 minutos do segundo tempo. Luan, do meio do campo, lançou para Borja, na entrada da área, que girou e finalizou, marcando um golaço e deixando tudo igual em Mendoza.

Santiago, aos 30, tocou para Brunetta, que chutou cruzado, mas Weverton conseguiu espalmar para fazer a defesa. Aos 42, Bruno Henrique quase virou para o Alviverde. Em cobrança de falta, o volante chutou no canto do goleiro, que saltou para fazer a defesa.

A partida de volta acontece na próxima terça-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque. Antes disso, o Palmeiras recebe o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (27).