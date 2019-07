Felipão aprova empate em jogo da Libertadores: “Do jeito que ocorreu foi bom”

Na Argentina, o Palmeiras arrancou um empate contra o Godoy Cruz, terminando a partida da última terça-feira (23) em um placar de 2 a 2. Os gols da partida válida pelas oitavas de final da Libertadores foram marcados por Santiago García, duas vezes, para o Godoy e Felipe Melo e Borja, para o Palmeiras.

Felipão concedeu entrevista coletiva após o empate. O técnico começou comentando sobre a partida, além de elogiar a equipe argentina.

“Godoy jogou bem. Saiu jogando muito bem. Fez o primeiro gol, o que fez com que nossa equipe ficasse mais perturbada. Logo depois, em novo contra-ataque, fez o segundo. Aquilo que imaginávamos de velocidade e trabalho de proteção que faz o Morro, aconteceu. Conseguimos o nosso gol, mas não ainda a superioridade. Depois do pênalti, as coisas ficaram mais iguais. No segundo tempo, quando mudamos uma coisa de marcação, ficou mais igual. Foi um resultado que, para nós, saiu bem pelo início da partida que não foi boa”.

Deyverson, titular nos últimos sete jogos, viu Borja começar como titular e marcar o gol do empate. No final, o camisa 16 entrou na partida no lugar do nove. Felipão falou sobre essa situação e sobre as outras mudanças na equipe.

“Entendo que o Borja é um jogador de Libertadores, talhado para esses jogos. O Deyverson não vinha dando aquilo que eu desejava e achei melhor colocar o Borja. O Veiga já ganhou a situação de jogar lá no Ceará. O Willian vai, aos poucos, acrescentando qualidade. Se não tivéssemos sido surpreendidos, marcado mal no início, quem sabe podíamos ter um resultado melhor. Mas como o gol fora é importante, melhor um empate em 2 a 2 do que 0 a 0”.

Weverton salvou o time alviverde quando pegou um pênalti, com o placar em 2 a 1 para o Godoy Cruz. Para Felipão, essa defesa teve grande influência no ânimo dos jogadores: “Sim claro! Seria um 3 a 1 e teríamos que ter uma partida excepcional para empatar. Quando o Weverton fez a defesa deu um ânimo para equipe buscar o empate. No segundo tempo, com mais posse de bola conseguimos o gol de empate. Vamos ver se melhoramos ainda mais para o próximo jogo, com alguma mudança tática, já sabendo de algumas situações”.

Perguntado sobre sair atrás no placar e ir buscar o empate, Felipão disse que o empate teve uma importância grande: “Se considerarmos isso, o empate foi importante, mas não viemos pelo empate e sim pela vitória. Mas do jeito que ocorreu foi bom. Mas temos que sirva de lição para o próximo jogo”.

Felipão falou sobre a saída de Moisés, ex-camisa 10 da equipe alviverde: “Eu trabalho com os jogadores que tenho e com aqueles que chegarem. O Moisés saiu e era um jogador que nós gostávamos muito. Depois do jogo que teve essa infelicidade do pênalti, que não foi só ele que perdeu, as ameaças que recebeu, esposa e tudo, acho que foi uma boa saída do Moisés. Vai para uma situação melhor, ficamos contentes.

"Não sei como ficou a situação do Henrique Dourado. Tomara que tenha acertado alguma coisa. Serão bem-vindos, bem tratados e integrados na equipe. Aí teremos mais situações para montar equipes diferentes”, disse o técnico, sobre o atacante Henrique Dourado.

O técnico também falou sobre a atitude do time da casa, sobre a qualidade dos jogadores e sobre a possível surpresa no modo com que o time da casa atuou: “Não surpreendeu. Imaginávamos que seria isso. Não imaginávamos o pênalti, que foi um balão. O primeiro sim, foi uma jogada organizada, mas o pênalti não. Não podemos imaginar que nosso jogador vai falhar. Demos o espaço aos jogadores jovens do Godoy Cruz, que não poderíamos dar. Saímos atrás e depois de mudar o esquema melhoramos".

"É uma equipe jovem, disposta, bem organizada, não tendo uma jogada definida, joga a bola no centroavante que é muito esperto, passa o tempo todo se agarrando no zagueiro. Acho que vamos ter dificuldades em casa também. Para ganhar a Libertadores, muitas vezes, tem que sofrer em determinados resultados e mudar algumas coisas na equipe", completou o técnico.

Por fim, de uma forma até carismática, Felipão agradeceu ao Godoy Cruz pela recepção em Mendoza: “Obrigado vocês de Mendoza pela recepção e pela forma que nos trataram. Espero que sejam tão bem recebidos lá em São Paulo”.

O Palmeiras ainda joga contra o Vasco da Gama, às 17h do próximo sábado (27), pelo Campeonato Brasileiro, antes da partida de volta das oitavas da Libertadores, na próxima terça-feira (31), às 21h30. Ambos os jogos serão no Allianz Parque.