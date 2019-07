Palmeiras anuncia volta de Henrique Dourado até o fim da temporada

Na última terça-feira (30), o Palmeiras anunciou a volta de um atacante conhecido da torcida: Henrique Dourado. Com um contrato de seis meses, por empréstimo e sem custos, o jogador chega para uma lacuna do elenco, já que nem Borja e nem Deyverson caíram nas graças da torcida.

Henrique ‘Ceifador’, como é conhecido, já passou pelo Verdão. Em 2014 o atacante chegou para o time, que estava em uma situação crítica, correndo riscos de ser rebaixado. Com 33 jogos no Brasileirão daquele ano, Henrique marcou 16 gols e deu duas assistências, ajudando na permanência do Palmeiras na série A.

O autor do primeiro gol do Palmeiras no Allianz Parque, no empate em 1 a 1 contra o Athletico Paranaense em 2014, agora tem 29 anos e chega para o Palmeiras sem custos pois ele fraturou a tíbia direita no primeiro semestre. Essa lesão o impediu de continuar jogando na China e seu clube, o Henan Jianye, completou o número de estrangeiros permitidos para disputar a Superliga Chinesa.

Henrique coleciona passagens por clubes brasileiros: após sair do Palmeiras, o atacante foi para o Cruzeiro em 2015, onde marcou apenas um gol em 11 jogos. Nas passagens pela Raposa e pelo Palmeiras, o atleta estava emprestado, vindo do Mirassol.

Em 2016, contratado pelo Fluminense, Dourado marcou 34 gols em 75 jogos. No Brasileirão foram 18 em 32 jogos, no ano de 2017, o que o credenciou como artilheiro da competição. Entre 2018 e 2019, ele disputou 46 paridas pelo Flamengo, marcando 15 gols.