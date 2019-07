Atlético-MG derrota Botafogo pela Copa Sul-Americana e leva vantagem para jogo de volta

Botafogo e Atlético-MG se enfrentaram, nesta quarta-feira (24), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo derrotou o Fogão pelo placar de 1 a 0, com gol de Vinicius Goes.

Mesmo jogando na casa do Botafogo, quem teve a primeira chance foi o Atlético-MG. Logo aos três minutos, Patric cruzou e encontrou Ricardo Oliveira sem marcação dentro da área. O atacante desviou de cabeça e, mesmo livre, desperdiçou uma ótima oportunidade.

Depois da primeira chance do Galo na partida, nenhuma equipe criou chances claras de gol até os 31 minutos, quando os visitantes chegaram mais uma vez. Jair arriscou forte chute, mas Gatito Fernandez defendeu sem dificuldades.

Após três minutos da finalização do volante Galo, o Atlético-MG abriu o placar. Elias antecipou a saída de bola do Botafogo e ajeita para Vinicius Goes, que finalizou rasteiro e inaugurou o marcador do jogo.

Aos 41, mais uma chance para os visitantes. Otero arriscou de longe e Gatito espalmou para escanteio. Na sequência do lance, em um contra-ataque, o Botafogo teve sua primeira chance clara de gol. João Paulo tocou para Diego Souza, que ajeitou e para Alex Santana. O meia finalizou e a bola foi para fora, mas assustou o goleiro Cleiton.

Aos 11 minutos da segunda etapa, Ricardo Oliveira desperdiçou mais uma chance clara de gol. Após receber uma enfiada de bola excepcional de Otero, o atacante saiu na cara do gol adversário, mas finalizou por cima da meta de Gatito.

Aos 21 minutos, com o auxílio do VAR, o árbitro Raphael Claus anulou um possível gol do Atlético-MG. Após cruzamento de Fábio Santos, Igor Rabello desvia de cabeça, mas Gatito espalma. No rebote, Jair, mesmo desajeitado, consegue finalizar. Gilson tentou tirar em cima da linha, mas Claus marcou falta de Rabello em cima de Marcelo Benevenuto. Depois de rever o lance no monitor, o juiz manteve sua decisão: marcou falta de Rabello sobre Benevenuto.

O VAR entrou novamente em cena aos 33 minutos. Joel Carli cometeu uma falta muito intensa sobre Papagaio. Claus revisou o lance e deu vermelh direto para o zagueiro da equipe carioca.

Com um jogador a mais, o Galo colocou mais pressão na partida. Aos 38, Jair arriscou de longe e, após desvio, a bola explodiu na trave. Gatito já estava vencido no lance.

Após cobrança de escanteio, Papagaio desvia de cabeça e a bola chega para Chará, na segunda trave. O colombiano finalizou de primeira, mas o arqueiro do Botafogo fez uma grande defesa e evitou o segundo gol do Atlético-MG.

Com a vitória de 1 a 0, o Atlético-MG vai para a partida de volta com vantagem mínima no placar. Qualquer empate classifica o Galo. Caso perca de 1 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis. Se marcar e perder por apenas um gol de diferença, também garante classificação às quartas-de-final.

A partida de volta das oitavas de final entre Atlético-MG e Botafogo será disputada na próxima quarta-feira (31), às 21h30, na Arena Independência.