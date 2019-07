Barroca prega necessidade de virar a chave após derrota na Sula e afirma: "A solução é trabalhar"

Nesta última quarta, o Botafogo recebeu o Atlético-MG pelo jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana e, em uma falha na saída de bola, sofreu o gol e acabou derrotado por 1 a 0 em pleno Nilton Santos. Com o resultado, o Galo tem a vantagem do empate para a partida de volta, em Minas Gerais.

Após o duelo, Eduardo Barroca concedeu entrevista coletiva e fez uma breve análise sobre os 90 minutos. De acordo com o treinador, diante de todas as circunstâncias - falha individual e jogador expulso -, o Botafogo saiu "no lucro" por ter perdido pelo placar mínimo.

"No final, o resultado acabou não ficando tão ruim porque o confronto não se definiu hoje. Estávamos perdendo, com um a menos, momento emocional favorável adversário... Foi quando conseguimos nos fechar e não sofrer mais gols. Tivemos chance, chutamos de fora, bola de escanteio, mas não é hora de falar. Os resultados não são adequados. Temos que calar a bola a boca e trabalhar".

O técnico alvinegro também comentou sobre a importância da equipe conseguir gerar mais chances de gol e, principalmente, finalizar melhor para aproveitar as que cria.

"Temos que continuar trabalhando todas as alternativas de definição. Foi o que mais enfatizei nessa parada de Copa América. Precisamos aumentar a possibilidade de fazer gol. Hoje tentamos, chutamos de fora, Marcelo cabeceou uma bola em escanteio, Gilson fez boa infiltração no segundo tempo, mas não foi suficiente".

Barroca fez questão de assumir a culpa pela fase ruim que o Glorioso vem passando - já são quatro jogos sem vitória e sem marcar gols. Para ele, não é momento de falar nem justificar, mas sim de seguir trabalhando para corrigir as falhas.

"Vamos pensar jogo a jogo. É importante virar a chave novamente. Amanhã já vamos pensar no Flamengo. A solução é trabalhar, observar os erros, entender o que podemos melhorar no pouco tempo de treino, fazer escolhas, cobrar. E trabalhar. Não é momento de falar. Temos que trabalhar e resolver internamente. Volto a frisar que o principal responsável sou eu como treinador. Não é uma situação cômoda".

O comandante falou sobre a dificuldade de montar o sistema defensivo para a partida de volta, já que o zagueiro Carli foi expulso no segundo tempo e Gabriel, emprestado pelo Atlético-MG, não pode atuar contra seu clube.

"Vamos ter que encontrar uma solução interna. Temos no grupo alguns jogadores que podem fazer essa função mesmo sem serem zagueiros de origem. Agora vamos pensar no Flamengo para fazer um grande jogo. O Brasileiro também é muito importante para a gente. Só vamos pensar no jogo de volta depois de domingo".

Por fim, Eduardo Barroca deixou claro que o grupo também está inconformado com a onda de resultados ruins, mas que todos vêem com bons olhos o clássico contra o Flamengo, no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão, como uma boa oportunidade de dar uma guinada na moral do time.

"Tenho um grupo que está trabalhando, se dedicando, muito acomodado com essa situação. Vejo eles inconformados, receptivos às cobranças. Precisamos assumir as responsabilidade e nos preparar bem par ao clássico. É uma chance para reverter essa situação. Dessa forma que vamos conseguir buscar as vitórias. Cabe a mim dar estímulo, segurança e confiança".