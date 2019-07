Problemas na zaga: Botafogo terá desfalques no jogo de volta contra o Atlético-MG

O Botafogo inscreveu quatro zagueiros para a Copa Sul-Americana, e após perder a partida de ida das oitavas-de-final para o Atlético-MG por 1 a 0, no Nilton Santos, o treinador Eduardo Barroca só poderá contar com um jogador de origem na posição defensiva para jogar a partida de volta, na próxima quarta-feira (31), em Minas Gerais.

Os desfalques são: Carli, expulso no último confronto, Helerson emprestado ao Estoril/POR, e Gabriel, que está descartado da partida por opção do clube em não arcar com a multa contratual, pois o zagueiro pertence ao Galo e veio para o Alvinegro por empréstimo.

Vamos ter que encontrar uma solução interna. Temos no grupo alguns jogadores que podem fazer essa função. Agora vamos pensar no Flamengo para fazer um grande jogo. O Brasileiro também é muito importante para a gente. Só vamos pensar no jogo de volta depois de domingo - disse o treinador após a derrota no Rio de Janeiro.

Barroca terá inicialmente apenas Marcelo, único zagueiro restante do plantel inscrito na competição, para o jogo de volta. Com isso, precisará improvisar algum outro atleta. Como opção, o técnico tem Jean, primeiro volante e que tem características mais próximas com o que é desejado na posição.