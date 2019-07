Jesus admite jogo ruim e diz que ‘Flamengo jogou fora de suas características’

O Flamengo conheceu na noite desta quarta-feira(24), aniversário de 65 anos de Jorge Jesus, a sua primeira derrota sob o comando do português. Com uma escalação "surpreendente", que teve Rafinha improvisado no meio campo e Cuéllar no banco de reservas, o Rubro-Negro perdeu para o Emelec por 2 a 0 no estádio George Capwell, em Guayaquil no Equador.

Lesão preocupante

Para piorar a situação, Diego saiu de campo contundido, com suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. Após passar por exames, o médico do Flamengo, Márcio Tanure, confirmou as suspeitas e explicou a lesão.

“Diego sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo. Uma fratura óssea com lesão ligamentar. Tratamento é cirúrgico, essa fratura é considerada complexa. Quando chegar de viagem, será reavaliado e faremos exames complementares.”

Na coletiva, Jorge Jesus admitiu o baixo rendimento da equipe na noite de hoje, citou desatenções e disse que o Flamengo não soube se adaptar ao jogo.

“Claro que não é um resultado bom. Perder em uma eliminatória não é positivo. Vamos ver no Maracanã. Não há jogos iguais. As coisas não transcorreram bem. Não fomos uma equipe dentro da nossa forma de jogar no primeiro tempo na única vez que foram na nossa baliza. Não rendemos coletivamente e também em termos coletivos em um ou outro, para que nos desse algo em termo individual.”

O treinador também reclamou da forte marcação da equipe do Emelec, que na sua visão foi agressiva e lamentou a contusão de Diego.

“O Emelec foi defensivamente agressivo, muito forte dentro da nossa equipe, a fratura do Diego é uma prova disso. Nossa equipe não se adaptou ao gramado, ao futebol agressivo, o árbitro permitiu entradas muitos duras e não conseguimos impor nosso jogo. O Emelec está habituado a bola corrida, jogo agressivo e isso condicionou nosso jogo.”

Escalação polêmica

A opção de escalar Rafinha no meio campo gerou críticas de jornalistas e torcedores. O treinador explicou o que tinha em mente e citou que o jogador já havia jogado dessa maneira no Bayern de Munique.

“Rafinha já fez aquela posição no Bayern como meia ofensivo. Taticamente lê muito bem o jogo, que não saiu muito bem na primeira parte. Queria um jogador forte no terço de campo no um contra um. Mas não foi possível. Ele é um jogador que atua bem no espaço curto e queria que o Rafinha pudesse fazer essa minha ideia com mais felicidade e não conseguiu. O posicionamento não foi novidade.”

Rafinha e Rodrigo Caio falaram

Na zona mista, Rafinha declarou que realmente já havia jogado assim, discordou que a atuação do Flamengo tenha sido ruim e disse que no Maracanã o jogo será diferente.

“Já joguei nessa posição outras vezes no Bayern. Não concordo que foi uma atuação ruim. Se você ver bem, eles tiveram dois chutes no gol, o primeiro teve sorte, o segundo desviou no Renê. É complicado, incrível ver como eles seguram o jogo, a bola sai, o goleiro segura tanto tempo, toda jogada pára alguns minutos. Não é o resultado que a gente queria, mas está aberto, temos totais chances de virar esse placar e temos certeza de que vamos virar.”

Na saída de campo, Rodrigo Caio lamentou o resultado, se desculpou com os torcedores e pediu o apoio da torcida rubro-negra para lotar o Maracanã no jogo de volta e empurrar o Mengão para reverter o resultado negativo na noite de hoje.

“O resultado é de esquecer, a gente tentou, no primeiro tempo a gente teve maior domínio, infelizmente tomamos gol no primeiro lance do jogo. Nos dificultou muito, porque eles se fecharam muito, marcaram muito forte e a gente não conseguiu fazer triangulação na última parte do campo para tentar fazer o gol. Acho que a gente tem que refletir muito, sabemos que temos que melhorar, hoje foi uma partida muito abaixo de todos, mas tem mais um jogo, e a gente tem que acreditar até o fim. A gente pede desculpa para os nossos torcedores, a gente pede muito a ajuda deles no próximo jogo para que eles possam lotar o Maracanã e nos empurrar até o final, para que a gente possa reverter essa situação.”

Calendário do Rubro-negro

A vaga para as quartas de final da Libertadores só será decidida na próxima quarta-feira (31), às 21h30, no Maracanã. Mas antes de receber o Emelec-EQU, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão onde neste domingo (28) às 16h faz o ‘Clássico da Rivalidade’ contra o Botafogo no mesmo Maracanã.