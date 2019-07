Pia Sundhage é a nova treinadora da Seleção Brasileira Feminina

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta quarta-feira (24) o nome da nova técnica da seleção feminina. Com contrato de dois anos, a sueca Pia Sundhage assume o comando da equipe após a demissão de Vadão.

Aos 59 anos, ela carrega uma trajetória vitoriosa. Foi duas vezes campeã olímpica comandando os Estados Unidos, em 2008 e 2012, conquistou a medalha de prata com a Suécia em 2016 e chegou ao vice-campeonato mundial em 2011, também com as norte-americanas. Em 2012, Pia foi eleita pela FIFA a melhor treinadora do mundo daquela temporada.

Além da experiência como comandante, Pia já esteve também dentro das quatro linhas. Como jogadora da seleção sueca, na qual, disputou duas Copas do Mundo, em 1991 e 1995, e jogou uma Olimpíada em 1996.

O Presidente da CBF, Rogério Caboclo, falou sobre a contratação da nova treinadora. Ele destacou que com sua chegada o planejamento entre a seleção principal e a base serão integrados.

“A escolha da Pia reflete a nova dimensão que vamos imprimir ao futebol feminino no Brasil. A partir da sua chegada, desenvolveremos um planejamento totalmente integrado entre a Seleção Principal e a base, equilibrando objetivos de curto prazo, como Tóquio 2020, com a renovação contínua dos nossos talentos. Pia reúne a experiência e o talento perfeitos para isso. É uma enorme alegria termos essa lenda do futebol feminino no nosso time. Na busca permanente por inovação e excelência, teremos pela primeira vez, uma treinadora estrangeira comandando a Seleção Brasileira Feminina”, afirmou.

Pia Sundhage também falou sobre o novo vínculo. A sueca disse estar muito feliz em treinar a Seleção Brasileira.

“Queria falar para vocês o quanto eu estou empolgada em treinar o país do futebol, Brasil, para alcançarmos a melhor performance juntos. Vamos Brasil”, disse em vídeo divulgado pela CBF.