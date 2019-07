Pelas oitavas da Libertadores, Grêmio recebe Libertad com força máxima

Na noite desta quinta-feira (25), Grêmio e Libertad voltam a se encontrar na Libertadores da América. Após dividir o Grupo H na fase anterior, as equipes entram em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da competição às 21h30 na casa gremista.

Na fase de grupos, o time do Paraguai venceu na Arena pelo placar de 1 a 0 no primeiro jogo. No duelo seguinte, o Tricolor foi ao Defensores Del Chaco e venceu por 2 a 0.

Força máxima no Tricolor

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

No último trabalho antes do duelo, a equipe treinou de portões fechados no CT Luiz Carvalho na tarde desta quarta-feira. O técnico Renato Portaluppi comandou atividades de aquecimento e de questões táticas. Quando a imprensa teve acesso, os atletas disputavam o recreativo.

Todos os atletas da equipe estavam à disposição do comandante tricolor. Apesar do mistério, o time deve ter força máxima diante do Libertad. As baixas ficam por conta de Michel e Felipe Vizeu, que se recuperam de lesão.

Após as atividades, o zagueiro Kannemann falou em entrevista coletiva. Ele ressaltou que o Tricolor deve dar seu melhor para sair com a vitória.

“Os mata-matas são diferentes da fase de grupos. Meio erro e o time está fora. Normalmente o visitante vem com um pouco mais de cuidado. Achamos que o Libertad possa vir assim para levar o que melhor conseguir daqui para o Paraguai. Nós o contrário. Temos que tratar de jogar nosso jogo e ganhar a partida. São jogos de 180 minutos. O primeiro jogo é muito importante, mas não o fim do mundo de nada. Temos que fazer um jogo tranquilo, tentar ganhar e ver o que acontece depois do primeiro jogo.”

Provável escalação: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.

Óscar Cardozo volta à disposição de José Chamot

Foto: Divulgação/Libertad

Em Porto Alegre desde a noite de terça-feira, o Libertad treinou no CT do Internacional nesta quarta. A equipe já havia divulgado os relacionados para o confronto e o destaque fica por conta de Óscar Cardozo, que estava de fora do time desde que retornou da Copa América, onde sofreu uma lesão muscular.

A equipe conta com um conhecido dos gremistas. O volante Riveros, já atuou pelo Grêmio e falou sobre o confronto. Ele destacou que o momento é diferente da fase de grupos.

“Vamos encontrar um time muito mais complicado. No mata-mata é diferente. Chegamos pensando em levar um bom resultado para Assunção e garantir a classificação.”

Provável escalação: Martín Silva; Iván Piris, Paulo da Silva, Luis Cardozo e Espinoza; Riveros, Mejía, Bareiro e Iván Franco; Edgar Benitez e Óscar Cardozo.