Corinthians sai na frente do Wanderers e consegue boa vantagem para volta no Uruguai

Em noite de ótima atuação coletiva, o Corinthians venceu o Montevideu Wanderers em casa por 2 a 0, com gols de Clayson e Pedrinho. Com o resultado, o Alvinegro pode perder por até um gol de diferença no Uruguai que mesmo assim garante a vaga à próxima fase da competição. A partida de volta está marcada para o próximo dia 01/08, às 21h30, na casa do adversário.

Domínio brasileiro

Apesar de tomar uma pressão do adversário uruguaio no início da partida, o Corinthians conseguiu imprimir o seu ritmo e dominar os uruguaios. Aos três minutos, Vagner Love invadiu a grande área, bateu cruzado e levou perigo ao gol rival.

O volume de jogo do Timão não parou de crescer e mais uma vez chegou com perigo com Vagner Love aos nove, que deu passe de letra pra Sornoza, que devolveu ao centroavante, que dessa vez bateu por cima do gol. Finalmente a pressão surtiu efeito e o alvinegro conseguiu abrir o placar aos 19', quando Clayson recebeu bom passe de Love e bateu sem chances para o goleiro adversário.

Na segunda etapa o Timão voltou disposto a aumentar a vantagem e não deu muitos espaços ao Montevideo. Logo aos seis, coube a Vagner Love, um dos destaques da partida, bater de fora da área e mandar por cima do travessão. Aos 31', foi a vez do jovem Pedrinho receber na entrada na área e assustar o goleirão.

Tal pressão surtiu efeito, e aos 40', o mesmo Pedrinho soltou a bomba rasteira de fora da área e a bola morreu no fundo das redes adversária, dando assim números finais ao confronto.

O Corinthians volta a campo neste domingo (28), às 19h, quando vai ao Ceará, enfrentar a equipe do Fortaleza, em jogo válido pela décima segunda rodada do Brasileirão, onde o alvinegro se encontra na 10ª colocação do torneio.