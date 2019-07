Em confronto regional, Operário enfrenta Coritiba pela Série B

O Operário-PR recebe a equipe do Coritiba na noite desta sexta-feira (26), às 19h15, no Germano Krüger, em jogo válido pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão 2019. Enquanto o mandante ocupa a 12ª colocação e busca se afastar da zona de rebaixamento, o Coxa aparece na sexta posição, com 18 pontos, e busca uma vaga no grupo de acesso

Fantasma deve ter apenas uma mudança

A equipe comandada por Gerson Gusmão deve ter uma escalação quase idêntica a da última partida. O técnico confirmou que o volante Jardel eve voltar a iniciar a partida no lugar de Serginho Paulista. Uma avaliação física dos jogadores pode trazer mais mudanças.



''O Jardel retorna no lugar do Serginho. Se tudo ocorrer bem, a gente mantém os demais jogadores da equipe. Vamos fazer algumas avaliações. Se tiver algum resultado negativo de algum atleta, a gente pode resguardar e tirar da partida para não correr risco de lesão'', disse Gusmão.



Porém, para a próxima partida, contra o Atlético-GO fora de casa, o treinador do Fantasma precisará promover outra mudança, desta vez no gol, já que Simão deve fazer sua última partida com a camisa do Operário nesta sexta-feira, diante do Coxa. Ele foi emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal.



O 11 inicial do Operário deve ser: Simão; Maílton, Lázaro, Rodrigo e Allan Vieira; Índio, Jardel e Marcelo; Cleyton, Lucas Gaúcho e Felipe Augusto.

Coxa busca primeira trinca de vitórias após dois anos

Já se passaram dois anos desde a última vez que o torcedor coxa-branca comemorou três vitórias seguidas. Isso aconteceu em 2017, ainda na Série A, quando a equipe bateu o Vitória, Athletico-PR e Palmeiras, todos pelo placar de 1 a 0. Agora, em 2019, o técnico Umberto Louzer conseguiu duas vitórias seguidas, dentro de casa, contra Vila Nova e São Bento. Triunfos que colocam o Coritiba em posição de briga pelo G-4, que está a dois pontos de distância.



Para repetir o feito de 2017, Louzer continuará tendo problemas no meio campo. A começar por Thiago Lopes, herói da vitória sobre o Vila Nova, foi substituído logo após marcar o segundo gol da equipe. A ideia era poupar o jogador e poder utilizá-lo nesta rodada. Além dele, Giovanni também tenta se recuperar do desgaste físico.



''O Thiago Lopes sentiu cansaço pela maratona, assim como Giovanni não entrou pelo aspecto físico. Até para saber utilizar o atleta para extrair o máximo de potencial dele e ser útil para a equipe'', disse Louzer.



O Coritiba deve jogar com: Alex Muralha; Felipe Mattioni, Wallison Maia, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Luiz Henrique, Igor Jesus, Juan Alano e Robson; Rodrigão.