Pressão e necessidade de vitória: Palmeiras e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no Allianz Parque

No próximo sábado (26), o Palmeiras recebe o Vasco, no Allianz Parque pela abertura da 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com uma previsão de 35 mil ingressos vendidos, o jogo às 17h terá uma tensão especial por conta da situação de ambos na tabela de classificação.

O alviverde paulista está na liderança da competição. Com 26 pontos, o Palmeiras está empatado em pontos com o Santos. Já o Vasco flerta com a zona da degola. O Cruzmaltino está na 15ª posição, com 12 pontos, dois à frente do Cruzeiro e três à frente do Fluminense, este que já está dentro da zona da degola.

A arbitragem para a partida no Allianz Parque será de Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junio de Souza. Os três são árbitros vindo de Minas Gerais. O VAR estará no comando de Emerson de Almeida Ferreira, também de Minas.

De volta pra casa

O Palmeiras volta a jogar em seu estádio após um algum tempo. Foram 17 dias longe de sua casa. Nesse meio tempo, o clube passou por problemas. Dois empates (com São Paulo e Godoy Cruz) e duas derrotas (para Internacional e Ceará) marcaram as duas semanas de viagem do clube, que agora tem a chance de se reencontrar com a torcida e com as vitórias.

Para a partida, o Palmeiras tem o desfalque certo de Ramires, que sentiu o músculo adutor. Além do Volante, Felipe Melo não irá jogar. O camisa 30 está suspenso por conta de um terceiro cartão amarelo.

O alviverde ainda não conta com Henrique Dourado e Vitor Hugo. Ambos ainda não anunciados, Henrique já foi visto treinando na Academia de Futebol, enquanto Vitor Hugo se despediu da Fiorentina em seu instagram.

A provável escalação do Verdão é: Weverton, Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Thiago Santos, Bruno Henrique, Dudu, Gustavo Scarpa (Raphael Veiga) e Willian (Lucas Lima); Borja.

Em busca da tranquilidade

Com uma vitória, sobre o Fluminense, e uma derrota, para o Grêmio, após a parada da Copa América, o Vasco ainda busca respirar mais tranquilo na competição. Uma vitória fora de casa contra um favorito ao título poderia fazer isso.

Porém, para esse jogo, o Vasco não contará com Rossi. O atacante passou por uma cirurgia por conta de uma apendicite e estará fora de combate. Nos treinos, quem estava em sua vaga era o meio-campista Bruno César, que já passou pelo Palmeiras. Chance de lei do ex ocorrer na Barra Funda.

Bruno foi elogiado pelo goleiro Fernando Miguel, por conta de sua vontade e experiência: “O Bruno César traz experiência, com uma característica diferente do Yan. Esperamos que ele continue vivendo um bom momento, um momento de crescida. Sempre vi o Bruno querendo ajudar nossa equipe, esperamos que continue crescendo”.

A provável escalação do Cruzmanltino é: Fernando Miguel, Pikachu, Henríquez, Leandro Castan e Henrique; Richard, Raul e Marquinho; Bruno César, Valdívia e Marrony.