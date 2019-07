CRB surpreende e bate Botafogo-SP em Ribeirão Preto

Partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, disputada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

O CRB venceu o Botafogo-SP, na noite desta sexta-feira (26), por 2 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O jogo foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Ferrugem e Felipe Ferreira marcaram os gols vitória do Galo em solo paulista.

Com o resultado, o time alagoano chegou aos 19 pontos ganhos, ocupando a sétima colocação na classificação e entrando na briga por uma vaga no G-4. O CRB volta a campo na próxima terça-feira (30), às 20h30, para receber o Oeste no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Já o Botafogo-SP, por sua vez, deixou a zona de classificação para a primeira divisão. O Tricolor da Vila Tibério é o quinto colocado, com 20 pontos. O próximo desafio do Pantera será nesta segunda-feira (29), às 20h, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

Primeiro tempo frio

A partida começou bastante agitada. Logo no início, Murilo Henrique assustou Edson Mardden através de um chute de fora da área. Ferrugem, em seguida, respondeu numa cobrança de falta, levando perigo ao goleiro Darley.

Entretanto, após as duas chances iniciais, o jogo esfriou. Sem conseguir se impor, o Botafogo-SP não converteu a posse de bola em chances reais de gol. O CRB, enquanto isso, se defendia, esperando o momento certo para tentar encaixar um contra-ataque.

Vitória Alvirrubra

O panorama mudou na etapa final. Aproveitando-se da ineficiência do Botafogo-SP, o CRB passou a controlar as ações. Depois de uma grande pressão, o time alagoano abriu o placar com Ferrugem, que recebeu de Dirceu Lucas e finalizou para as redes.

Totalmente superior em campo, o Galo deu o golpe final nos minutos finais. Ferrugem efetuou um cruzamento pelo lado direito e Felipe Ferreira apareceu para concluir, sem chances de defesa para Darley, fechando a conta do triunfo alagoano.