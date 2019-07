Vitória vira no primeiro tempo, derrota Ponte Preta e respira na Série B

Na tarde deste sábado (27), o Vitória voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe baiana venceu a Ponte Preta por 2 a 1, no Barradão, com gols de Chiquinho e Felipe Gedoz para o Rubro-negro e Roger, para a Macaca.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 10 pontos, ocupando a 17° colocação, um ponto atrás do Vila Nova, que tem um jogo a menos, onde enfrenta o líder Bragantino dentro de casa. Já a Ponte Preta, perdeu a chance de entrar no G-4 e agora ocupa a 8° posição com 19 pontos, dois pontos atrás do Sport, primeiro time dentro do grupo dos melhores colocados.

Quem saiu na frente foi a Ponte Preta, aos 14 minutos da primeira etapa, Diego Renan cruzou para a área e Roger cabeceou no canto esquerdo do goleiro Martin Rodriguez.

O empate do Vitória aconteceu já na reta final, aos 37 minutos, Chiquinho acertou uma bomba na cobrança de falta, a bola morreu no cantinho do goleiro Ivan. O time baiano virou quatro minutos depois, aos 41. Após passe de Anselmo Ramon, Felipe Gedoz chutou da entrada da área e marcou o segundo gol do Vitória.

O Vitória volta a campo na próxima terça-feira (30), contra o Figueirense, às 19h15, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Já a Ponte, encara o América-MG, também na terça-feira, às 20h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas.