Com time cheio de reservas, Inter bate o Ceará no Beira-Rio e dorme no G-4 da Série A

Em partida válida pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Internacional venceu o Ceará por 1 a 0, no Beira-Rio, com gol de Sarrafiore no primeiro tempo. Com a vitória, o Colorado chegou aos 20 pontos e entrou momentaneamente no G-4 da competição com, podendo sair com o complemento da rodada.

O Internacional jogou com o time cheio de reservas visando a partida de volta contra o Nacional pela Libertadores. Durante a primeira etapa, não houve grandes momentos além do gol de Sarrafiore, que aconteceu aos 38 minutos, após Rithelly tocar para o meio, Tréllez fez a parede na entrada da área e Sarrafiore finalizou de esquerda para abrir o placar.

Na segunda etapa, o Ceará saiu mais para o jogo, deixou a partida mais aberta para os dois lados, mas o time comandado por Enderson Moreira só assustou aos 43 minutos, após cobrança de falta venenosa de Ricardinho.

O Internacional volta a campo na próxima quarta-feira (31), às 19h15, no Beira-Rio, contra o Nacional, pela partida de volta das oitavas de finais da Libertadores. Já o Ceará, só joga no próximo sábado (03), às 19h, contra o Fortaleza, no Castelão.