Umberto Louzer cita insegurança do Coritiba em empate fora de casa

O Coritiba ficou no 1 a 1 contra o Operário-PR nesta sexta-feira (26) no Estádio Germano Krüger pela décima segunda rodada da Série B do Brasileirão. Com gol de Rodrigão, artilheiro da competição com nove gols, o Coxa foi para a nona posição da tabela, com 19 pontos.

Técnico coxa-branca, Umberto Louzer classificou o jogo como "pegado" e opinou sobre a partida e os principais pontos que levaram ao resultado.

"Pela característica do adversário, a maneira que eles vem jogando aqui, se impõe. Há essa rivalidade, esse aspecto a gente trabalhou junto com nossos atletas, mas aquilo que a gente lamenta é justamente que fugiu do modelo de jogo no primeiro tempo. No segundo a gente teve um controle, um domínio maior, tivemos a possibilidade de fazer o segundo gol para sair com a vitória, mas é corrigir esses erros e projetar nosso jogo diante do Botafogo."

O comandante também pontuou as dificuldades e erros que a equipe teve durante o jogo e que impossibilitaram de levar os três pontos para casa.

"Começamos a ficar inseguros no primeiro momento que nós erramos, e quando tínhamos a posse de bola, os demais não se movimentavam para gerar opção de passe. E quando você não se movimenta, você gera dificuldade de construção e facilita o encaixe de marcação do adversário, que marca forte e que compete o tempo inteiro. No segundo tempo a gente conseguiu corrigir, começamos a movimentar mais e as triangulações começaram a serem feitas."

"Faltou acelerar principalmente no momento do empate, ter mais profundidade, ter esse ataque para gerar esse desequilíbrio para ter uma superioridade dentro da área e ter a possibilidade de fazer o gol."

Agora, o Coritiba encara o Botafogo-SP na próxima segunda-feira (29), às 20h, no Couto Pereira.