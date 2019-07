Mano Menezes completa três anos de Cruzeiro e assume posto de técnico mais longevo

Mano Menezes conseguiu uma façanha no futebol brasileiro. O gaúcho completou três anos ininterruptos de trabalho com o Cruzeiro. Fugindo à regra, ele se tornou o técnico mais longevo. A data da sua segunda passagem aconteceu no dia 26 de julho de 2016, visando recuperar o time no torneio nacional.

No ano seguinte, Mano conquistou seu primeiro título comandando a Raposa: o pentacampeonato da Copa do Brasil, quando eliminou o São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Flamengo - nos pênaltis.

Em 2018, passou pelo Santos, no pênaltis, onde Fábio defendeu todas as cobranças. Logo, veio o Palmeiras nas semifinais, no qual, a equipe triunfou por 2 a 1, no placar agregado. A conquista do hexacampeonato foi fora de casa, contra o Corinthians.

Mano ganhou uma miniatura sua quando completou 200 jogos pelo Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O comandante destacou a raridade do trabalho longo, porém, ressaltou que os troféus levantados ajudaram na continuidade.

“Primeiro, é um orgulho muito grande estar completando três anos à frente do Cruzeiro. Sempre quando você assume um trabalho novo, a ideia é fazer um trabalho a longo prazo, mas para isso os resultados precisam acompanhar a trajetória. Eu já tinha tido três trabalhos longos na carreira. Então, minha intenção era vir ao Cruzeiro fazer um trabalho vencedor, marcante, que possibilitasse a permanência por mais tempo. Mesmo assim, três anos é fato raro em qualquer circunstância e só aconteceu exatamente porque a gente conquistou tudo o que a gente já conquistou”.

Mano ainda estava na beira do gramado quando o Cruzeiro faturou o Campeonato de 2018 e 2019, derrotando na final o rival Atlético-MG. Segundo ele, o ambiente favorece e dá confiança para o trabalho do dia a dia.

Sob o seu comando, a Raposa conquistou o título do Campeonato Mineiro, no Independência (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

“O ambiente do Clube para mim como técnico, desde que cheguei, sempre foi muito bom. A gente não tem medo de dificuldades e também não tem a ilusão de que elas não vão acontecer durante uma trajetória, durante uma temporada, e muito mais durante três anos. Então, para isso estamos preparados. Mas o ambiente de coisas boas, de empatia, confiança, faz com que você se sinta mais incentivado a resolver estes problemas e dar continuidade”.

Números de Mano nas duas passagens

2015 – 16 jogos (8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas)

2016 – 28 jogos (13 vitórias, 7 empates e 8 derrotas)

2017 – 75 jogos (36 vitórias, 24 empates e 15 derrotas)

2018 – 74 jogos (36 vitórias, 19 empates e 19 derrotas)

2019 – 38 jogos (19 vitórias, 12 empates e 7 derrotas)

Total: 231 jogos (112 vitórias, 68 empates e 51 derrotas)