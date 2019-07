Apresentado no Flamengo, Filipe Luís vibra com realização do sonho: "Hoje é um grande dia para mim"

Nessa sexta-feira (26), o lateral Filipe Luís foi apresentado oficialmente pelo Flamengo, no Ninho do Urubu. Não foi uma negociação rápida e simples, pois o jogador de 33 anos estava no futebol europeu desde 2004, quando foi vendido ao Ajax, mas destacou a importância e o peso do Rubro-Negro para tomar a decisão de retornar ao país:

"Foi uma decisão muito difícil, depois de 15 anos na Europa. Tinha a possibilidade de continuar. Mas quando o Flamengo liga balança, é diferente. Minha família está aqui e entende e sabe o que o Flamengo significa para mim. É um sonho. Só foi possível porque hoje o Flamengo tem esse projeto de grandeza, de lutar por todos os títulos. Não sou o salvador da pátria, mas vim para ajudar. Com a nação do nosso lado tenho certeza que vamos conquistar títulos importantes".

Não será a primeira vez que o lateral-esquerdo encontrará Jorge Jesus. Após ser adversário em duas oportunidades, terá a oportunidade de ser treinado pelo português, que entrará em uma lista especial para o jogador. Além disso, destacou o aprendizado que terá para retornar ao Rubro-Negro no futuro, mas na área técnica:

"Enfrentei o Jorge (Jesus) duas vezes na Europa. É um cara que controla o jogo. Será um prazer trabalhar com ele. Vai entrar na minha lista de grandes treinadores. Vou aprender com ele para estar pronto quando eu vier treinar o Flamengo".

Amigo e ex-companheiro de time do meia Diego, Filipe Luís deixou a mensagem de solidariedade ao camisa 10, que já recebeu alta após operar o tornozelo esquerdo, e deve ficar fora por, pelo menos, quatro a cinco meses:

"Diego é um cara especial. Nunca paramos de falar. Tive a mesma lesão igual em 2010. Incrível, logo no dia que eu chego. Coisas do destino. Mas tenho certeza que ele é o cara mais preparado do elenco para superar essa lesão. Cara muito forte. Que se recupere logo".

Após a derrota por 2 a 0 para o Emelec, o Rubro-Negro ficou em uma situação muito delicada na Libertadores, precisando reverter no Maracanã, que estará lotado. Usando como incentivo o que ocorre na Champions League, inclusive na última temporada, o lateral afirmou confiar na classificação para as quartas de final:

"O time está querendo muito. Precisamos da Nação ao nosso lado. Conversei com muitos jogadores. Todo mundo vai dar a vida para reverter a situação na Libertadores. Já vimos isso várias vezes na Champions. Por que não seria possível aqui?".

Registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o lateral-esquerdo já está liberado para estrear pelo clube da Gávea. Filipe destacou que precisa de um período de preparação e que a definição será da comissão técnica:

"Vai depender dos treinos. Não tenho nenhum problema, mas estou há três semanas parado. Preciso de um tempo de preparação. Não sei quando, o treinador vai saber avaliar".

Ainda sem Filipe Luís, o Flamengo entrará em campo nesse domingo (28) às 16h, no Maracanã, para enfrentar o Botafogo no Brasileiro, buscando se aproximar ainda mais de Palmeiras e Santos. O Rubro-Negro está na terceira colocação com 21 pontos.