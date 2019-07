Fluminense e São Paulo duelam em situações opostas na tabela

Fluminense e São Paulo se enfrentam neste sábado (27), no Maracanã, às 19h (de Brasília). O confronto é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 17º colocado com nove pontos, enquanto a equipe paulista ocupa a quinta colocação na tabela, com 18 pontos.

O histórico do confronto registra 121 jogos. O São Paulo leva vantagem, com 52 vitórias, contra 44 do Fluminense. Além disso, ocorreram 25 empates. A última partida entre as equipes ocorreu em 02 de setembro do ano passado, no Morumbi, e terminou empatada em 1 a 1. O time carioca saiu na frente com Anderson Martins, que marcou contra, e Tréllez empatou para os paulistas.

O trio de arbitragem vem do Rio Grande do Sul. Anderson Daronco (FIFA) apita a partida. Seus assistentes serão Rafael da Silva Alves (CBF) e Elio Nepomuceno de Adrade Junior (CBF). O responsável pelo VAR será Daniel Nobre Bins (CBF).

Fluminense precisa vencer para sair da zona de rebaixamento

Após vitória sobre o Peñarol, fora de casa, pela Copa Sul-Americana, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual a equipe entrou na zona de rebaixamento após a derrota para o Vasco, por 2 a 1, na última rodada.

Para a partida, o técnico Fernando Diniz poderá contar com o lateral-direito Gilberto e o atacante Yony González, que treinaram normalmente na última sexta-feira. Já o atacante João Pedro segue fora, pois se recupera fisicamente após tratar dores no tornozelo direito.

Outros desfalques são os zagueiros Digão e Frazan, expulsos no clássico contra o Vasco. Com isso, Yuri deve ser improvisado na zaga, ao lado de Nino, pois o Tricolor também não poderá contar com Matheus Ferraz, lesionado.

A provável escalação é: Muriel; Gilberto, Yuri, Nino e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso, Marcos Paulo, Yony e Pedro.

São Paulo quer a vitória para ficar entre os primeiros na tabela

Os paulistas chegam embalados após a goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, no Morumbi, na última rodada. O resultado fez com que a equipe subisse quatro posições na tabela e agora estão a apenas dois pontos do G-4.

O técnico Cuca fechou as duas últimas atividades no CT e não revelou a escalação que pretende levar a campo. No entanto, a tendência é que repita a utilizada na última partida, com três atacantes, Pato, Antony e Raniel.

A lista de desfalques por lesão é grande. Seis jogadores estão fora: Anderson Martins (tendinite na coxa), Willian Farias (mialgia), Everton Felipe (tendinite no joelho), Liziero (entorse no tornozelo), Rojas (em recuperação de lesão patelar no joelho) e Pablo (em recuperação de lesão no ligamento do tornozelo).

A boa notícia fica por conta de Igor Vinícius. Desfalque no treino de quarta, o lateral se recuperou de dores musculares e de uma gripe. Ele trabalhou normalmente na quinta e na sexta-feira e foi relacionado para a partida.

A provável escalação é: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Alexandre Pato, Antony e Raniel.