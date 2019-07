VAR aparece, Palmeiras empata com Vasco e pode perder a liderança do Brasileirão

Jogo válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Allianz Parque

Palmeiras recebeu, neste sábado (27), o Vasco pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro e quase se complicou. O Cruzmaltino marcou logo nos primeiros minutos e obrigou os donos da casa a buscarem o empate, que aconteceu após marcação de pênalti com auxílio do VAR. Sem grandes emoções no restante da partida, o jogo terminou 1 a 1.

O primeiro tempo começou movimentado, com o Vasco marcando logo aos dois minutos, após Valdívia cobrar escanteio e Marrony subir sozinho para cabecear. O Palmeiras teve que ir para cima, para buscar o empate. Aos 13 minutos, Arthur Cabral chutou, a bola pegou no braço de Leandro Castán. O árbitro, após consulta ao VAR, marcou a penalidade, que foi batida e convertida por Gustavo Scarpa. Os ânimos esfriaram e foi para o intervalo sem grandes emoções.

O segundo tempo foi parecido com o final dos 45 minutos iniciais. O Palmeiras tentava, mas sem muita precisão. Aos cinco minutos, Valdívia cobrou falta na direita, Thiago Santos subiu e não achou nada. A bola passou, com perigo, na frente do gol. A resposta do alviverde veio em seguida; em bate rebate na área, a bola sobrou para Arthur, na pequena área, de frente para o gol, mas o camisa 39 não pegou na bola com força e mandou nas mãos de Fernando Miguel.

O Luxa e o Felipão mudaram as equipes, mas não mudou muito o estilo de jogo. Aos 38 minutos, bola cruzada rasteira, Weverton defende. No rebote, Andrey pega e manda com força, mas a bola pega no travessão.

Com esse empate, o Palmeiras vai a 27 pontos, apenas um na frente do Santos, que ainda joga neste domingo (28), contra o Avaí. O time de Luis Felipe Scolari chega a cinco jogos sem vencer.

O próximo compromisso do Verdão é terça-feira (30), contra o Godoy Cruz-ARG, pela Libertadores, no Allianz Parque. Já o Vasco volta aos gramados no próximo domingo (04), às 19h, quando recebe o CSA em Cariacica.