Hoje não! Sport vence em Curitiba e barra sonho do Paraná ser líder

Paraná e Sport entraram em campo pela 12ª rodada Série B, no Durival Britto, para 9.706 pessoas. No típico jogo em que cada time comanda um tempo, os nordestinos levaram a melhor e venceram por 1 a 0, graças ao gol de Hernane, feito de pênalti. Ambos os times protagonizaram um embate carregado de tensão assim que a bola começou a rolar em Curitiba.

Na primeira parte do confronto, os donos da casa tiveram mais posse de bola e organizaram melhor as ações do meio de campo. Mas, aos 11 minutos, a arbitragem marcou pênalti de Guilherme Santos em Ezequiel. Os paranistas reclamaram fortemente, mas a marcação foi mantida. Hernane foi para a batida e converteu em gol.

Depois da abertura do placar, o Paraná ainda mandou uma bola no travessão, com João Pedro. Em seguida o jogo ficou nervoso, com direito a confusão generalizada, obrigando o acréscimo de nove minutos no primeiro tempo.

Ao todo, foram nove chutes do Paraná (nenhum a gol) contra seis do Sport (três a gol), demonstrando o melhor aproveitamento dos pernambucanos, que tiveram apenas 39% da posse de bola na etapa inicial.

Escassez de grandes chances

Depois do intervalo, o Sport voltou com uma postura para explorar os contragolpes e só conseguiu chutar uma vez à meta no segundo tempo. A grande chance do Paraná foi com Ramon, que furou cara a cara com o goleiro Maílson. Ou seja, toda a tensão e busca do gol da primeira etapa se ausentou no segundo período.

Assim, nenhuma das 17 finalizações paranistas foram capaz de transpor Maílson, arqueiro da equipe que barrou a sequência de cinco vitórias do Tricolor na Série B. Mas, depois do jogo, o Twitter oficial do Paraná criticou a arbitragem:

Hoje foi contra 12 em campo.



Agora é em Londrina, terça-feira. Vamos juntos, nação Tricolor! Foco no objetivo. pic.twitter.com/Uv1MZOSLFP — Paraná Clube (@ParanaClube) July 27, 2019

Liderança agora não

Com a chance de assumir a liderança desperdiçada, o Paraná continua tendo seus 22 pontos, em segundo, e pode ser ultrapassado na rodada por Londrina e Ponte Preta. Já o Sport sobe para quarto, e agora tem 21 pontos.

Na próxima rodada o Rubro-Negro recebe o Guarani em Recife, às 20h da segunda-feira (29). Enquanto isso, o Tricolor visita o Londrina no dia seguinte, às 19h15.