Operário sai na frente, mas Coritiba busca empate no Germano Krüger

Operário e Coritiba empataram em 1 a 1 nesta sexta-feira (26), no Germano Krüger. A partida foi válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa abriu o placar com Rodrigo e o Coxa empatou com Rodrigão, o artilheiro da competição.

O Coxa teve a chance aos seis minutos, em bola parada, após Juan Alano ser derrubado. Na cobrança, Luiz Henrique cruzou e o goleiro Simão fez a defesa. Aos 16’, boa oportunidade para o Operário. Na jogada, a bola bateu no braço do atacante Rodrigão, do Coxa, e a arbitragem marcou a falta. Cleyton cobrou, a bola desviou e saiu em escanteio. Após a cobrança, a defesa do Coxa afastou.

O Fantasma teve uma cobrança de falta aos 29’, com Maílton. O lateral direito cobrou, a bola passou pela barreira e foi para fora. No minuto seguinte, Allan Vieira cruzou e a bola passou perto do gol de Muralha.

O gol do time da casa saiu aos 32’, com Rodrigo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro subiu mais que a defesa do Coxa e mandou para o gol. Foi o primeiro gol do jogador com a camisa do Operário.

Mesmo na frente, o Operário começou a segunda etapa no ataque. Aos cinco minutos, o atacante Bruno Batata, que havia acabado de entrar, chutou de fora da área. No entanto, a bola foi para fora. Aos 12’, em cobrança de lateral, Rodrigão desviou e Thiago Lopes tentou o chute. Mas a jogada já havia sido paralisada, pois o atacante estava em posição de impedimento.

O empate do Coxa veio aos 25’, com Rodrigão. Giovanni cobrou falta na área. O atacante cabeceou para o gol e igualou o placar no Germano Krüger. Este foi o nono gol do jogador na Série B.

O Coritiba tentou a virada aos 28’, em jogada com Thiago Lopes, que chutou para o gol e o goleiro Simão fez a defesa. O Fantasma respondeu aos 39’, com Jean Carlo, que chutou para o gol e Muralha ficou com a bola.

Com o resultado, o Operário se manteve na 12ª colocação, com 15 pontos. Já o Coritiba caiu uma posição e agora ocupa o sétimo lugar, com 19 pontos, dois a menos do Atlético-GO, o último na zona de classificação para a elite.

Na próxima rodada, a 13ª da Série B, o Operário enfrenta o Atlético-GO na terça-feira (30), no Antônio Accioly, às 20h30. Enquanto o Coxa recebe o Botafogo-SP, na segunda-feira (29), no Couto Pereira, às 20h.