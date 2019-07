Ytalo marca, Bragantino bate Vila Nova e dispara na liderança da Série B

Em sua casa, o Vila Nova recebeu o líder Bragantino, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila amargou mais uma derrota na competição, agora por 1 a 0. O gol foi marcado por Ytalo, no meio do primeiro tempo.

O Vila fica na 16ª posição, com 11 pontos, apenas um na frente do Vitória, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Bragantino agora é líder isolado da competição, com 26 pontos, quatro na frente do Paraná.

A partida

A primeira chance de perigo na partida foi por conta de Aderlan, aos 11 minutos, que tentou a finalização de longe, mas mandou a bola por cima do gol. O jogo se arrastou sem chances de perigo por cerca de 13 minutos, até Ytalo abrir o placar.

Claudinho carregou a bola pelo meio e achou Ytalo dentro da meia lua, que dominou girando, ajeitou a bola e colocou ela no ângulo esquerdo de Rafael, que nada pode fazer. Aos 26, o time visitante abria o placar!

Aos 32 minutos o Vila teve sua primeira chance de perigo. Alan Mineiro, que fazia seu 100º jogo pelo Vila, em uma cobrança de falta central, acertou a bola por cima do gol, na rede pelo lado de fora, assustando o goleiro Julio Cesár. Aos 37 foi a vez do Bragantino bater uma falta. Pela direita, Claudinho, perto da área, bateu direto pro gol, mas ela subiu demais e passou por cima das traves.

Três minutos depois, Mailson desceu pela direita e cortou pro meio, após pedalar pra cima de seu marcador e bater cruzado, para uma boa defesa de Julio César. O segundo tempo, logo em seu primeiro minuto, teve uma chance do Vila Nova, com Carlinhos, que bateu sem ângulo e mandou a bola por cima do gol.

Aos 11 minutos o estreante Robinho levantou a bola na área e achou Wesley Matos, que cabeceou pra fora, fazendo a bola passar com perigo perto da trave esquerda de Julio César. 11 minutos depois, Elias recebeu pela direita, arrumou e bateu cruzado, de dentro da área, mas mandou pra fora.

Nem três minutos depois, Carlinhos tentou a finalização da entrada da área e mandou ela perto da trave direita de Julio César.

Aos 30 minutos, Claudinho recebeu pela esquerda, arrumou para bater e chutou forte, mas em cima do goleiro Rafael, que ficou com a bola sem problemas.

Aos 38, em uma falta em cima de Ligger, Joseph levou o seu segundo cartão amarelo, deixando o Vila com um jogador à menos. Dois minutos depois, Tubarão repetiu o lance de Claudinho, cortando pro meio vindo da esquerda e batendo nas mãos de Rafael.

Com 43 minutos, uma cena um tanto quanto curiosa: um torcedor invadiu o campo, aos prantos e ficou um tempo abraçado com os jogadores, provavelmente desesperado pela situação onde se encontra o Vila.

O Vila Nova volta a campo na próxima terça-feira (30), quando enfrenta o Brasil de Pelotas, às 19h15. Já o Bragantino volta também na terça, mas às 21h30, quando recebe o Cuiabá.