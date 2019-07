Enderson critica VAR em lance polêmico e fala em ‘jeitinho’ contra o Ceará

Após a derrota por 1 a 0 diante do Internacional neste sábado (27), no Beira-Rio, o técnico do Ceará, Enderson Moreira, voltou a criticar o VAR. Já nos acréscimos do segundo tempo, Wescley tentou uma jogada individual mas a defesa afastou a bola. No lance, Sarrafiore chegou a tocar a bola com a mão, mas o árbitro deixou seguir a jogada. Para Enderson, o lance foi passível de revisão do árbitro de vídeo.

"Eu quero que possa marcar, eu quero que possa ver, pelo menos. Não tem um cara lá em cima para isso? São três, quatro? Se eu tiver de reclamar a partir de agora, vocês me orientem. Porque vamos parar o jogo, vamos reclamar, vamos para cima da arbitragem. A gente acredita que quem olha pode ter a hombridade de olhar e chamar o árbitro", afirmou Enderson.

Na sequência, o treinador alvinegro disse que o lance teria maior notoriedade se fosse contra um time de maior expressão no Brasil.

"É um problema nosso que a gente tem de, o tempo inteiro, dar satisfação. Se a gente tivesse a segunda maior torcida, com um lance desse ia virar manchete. Com a gente, não vira. A gente vai voltar para lá, para o Ceará, extremamente chateado. É o jeitinho, né? A gente olha umas coisas e deixa de olhar outras", concluiu.

Ceará volta a campo só no próximo sábado (03), às 19h, no classifico contra seu maior rival: o Fortaleza, no Castelão.