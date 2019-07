Sem técnico e na degola, Chapecoense recebe Bahia buscando recuperação

A Chapecoense recebe a equipe do Bahia, na manhã deste domingo (28), às 11h, na Arena Condá, em jogo válido pela 12ª rodada da Série A 2019. O Verdão precisa de uma vitória para sair do Z-4, onde está com apenas oito pontos em 11 jogos. Já o Tricolor busca subir na tabela e encostar no G-6, já que está na 12ª colocação, com 15 pontos, cinco atrás do Galo.

Chape deve ter três alterações

O técnico interino, Emerson Cris, pode promover três jogadores para a equipe titular contra o Bahia após a goleada sofrida contra o São Paulo, na última rodada. O 4-3-3 fica para trás, e o 4-2-2 entra em cena. As alterações são Campanharo, Augusto e Henrique Almeida, que entram nas posições de Amaral, Kayser e Arthur Gomes.



"A parte tática muda um pouco, respeitando a cultura local. A Chapecoense é um time aguerrido, de pegada. Não que não tinha isso, mas mudando algumas peças vai ter alteração para termos um time de pegada, de marcação, que pressiona. Vai ser um jogo difícil. O campeonato de nível técnico mais alto dos últimos 10 anos. Uma equipe que vem forte, com bom treinador, bom trabalho. Vamos trabalhar para mudar nossa situação", disse Emerson.



Emerson já treinou a equipe em outras oportunidades e destacou a união do grupo atual.



"Tem que exaltar que trabalho não falta para este grupo. Um dos melhores que já apareceram aqui. Não tem problema extracampo, nem de relacionamento. Como o nível é alto os resultados não apareceram. Por isso temos que fazer algumas mudanças, para o resultado vir. Esse grupo de atletas que tem aqui em termos de luta, sangue no olho tem de sobra. Resultados tiram a confiança, nada que uma vitória não pode dar ela de volta", finalizou.



A Chape deve jogar com: Tiepo, Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araujo, Campanharo, Augusto e Camilo; Henrique Almeida e Everaldo.

Buscando acabar com jejum de vitórias, Bahia joga com novidades

Já são seis partidas sem vencer da equipe comandada por Roger Machado. Algumas mudanças estão previstas, com Nino Paraíba, Elton e Élber machucados, dando espaço para Ezequiel, Flávio e Lucca.

Uma das esperanças é o atacante Lucca, ex-Corinthians, que teve boa estreia contra o Cruzeiro e recebeu elogios do técnico. Ele deve ter sua primeira oportunidade como titular para mostrar suas características.



O Bahia deve jogar com: Douglas; Ezequiel, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Eric Ramires; Artur, Lucca e Gilberto.