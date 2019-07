Pouca inspiração técnica: Chapecoense e Bahia empatam em Chapecó

Na manhã deste domingo (28), Chapecoense e Bahia se enfrentaram na Arena Condá pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não tiraram o zero do placar. Pouco inspiradas, as equipes fizeram um jogo com muitos erros individuais e aumentam o jejum. Enquanto a Chape tem seis jogos sem vencer, o Tricolor tem sete partidas sem triunfo.

Primeiro tempo

O primeiro lance de perigo deu a falsa impressão de que, tecnicamente, seria uma boa partida. Logo aos três minutos, o meia Camilo cobrou falta que exigiu grande defesa de Douglas. Após isso, os jogadores protagonizaram um festival de erro de passes (no total 48 para a Chape e 57 contra 57 do Bahia). Sem alternativa, a equipe da casa passou a arriscar de fora da área, mas sem sucesso. Por parte do Bahia, o lance mais perigoso veio com Juninho, que finalizou após cobrança de escanteio de Artur.

As redes até foram balançadas no duelo, porém, de forma irregular. Aos 38, Henrique Almeida marcou para o Verdão do Oeste, mas o árbitro anulou o gol após consulta ao VAR e marcar falta no goleiro do Esquadrão.

Segundo tempo

Na etapa final, as equipes continuavam a errar nas trocas de passes, no entanto, o jogo passou a ser lá e cá. Aos nove, Moisés exigiu defesa do goleiro Tiepo em cobrança de falta. A partir daí, tanto a Chape como o Bahia passaram a arriscar nos cruzamentos e bolas paradas. Já nos acréscimos, o Bahia quase abriu o placar com um chute colocado de Gregore, que passou raspando a trave de Tiepo.

Na 13ª rodada, Chapecoense e Bahia voltam a campo para enfrentar, respectivamente, Grêmio e Flamengo. Enquanto o Tricolor volta a jogar na Fonte Nova no próximo domingo (4), às 16h, o Verdão do Oeste vai à Porto Alegre e joga na segunda-feira, às 20h. Ambas as equipes necessitam do triunfo, já que ainda não venceram após a pausa para a Copa América. Enquanto a Chape acumula seis jogos sem vencer, o Bahia acumula sete entre Copa do Brasil e Brasileiro.