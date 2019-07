Fortaleza adaptado e Corinthians poupando se enfrentam no Castelão pela Série A

Neste domingo (28), o Corinthians visitará o time do Fortaleza na Arena Castelão em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor quer se desgarra da parte inferior da tabela, a expectativa do Alvinegro Paulista é convencer fora de casa e embalar no Brasileirão.

Depois da pausa para a Copa América, o time cearense venceu o Avaí e empatou com o Atlético-MG. Já o Corinthians venceu o Montevideo Wanderers na quinta-feira (25) pela Copa Sul-Americana e tem mantido uma boa sequência na volta da pausa da Copa América. Pela Série A, venceu o CSA e empatou com o Flamengo.

Fortaleza com o fator casa

Vem de um empate contra o Atlético-MG que foi conquistado de forma heroica após o Leão sair perdendo por 2 a 0. O time do Ceará espera com o jogo deste domingo, mostrar que também pode ter um lugar na parte de cima da tabela. O Leão tem 14 pontos conquistados e está na 14ª posição na tabela do Campeonato.

O time comandado por Rogério Ceni deve ter, na partida contra o Corinthians, a estreia de Felipe Pires, lateral de 24 anos que está regularizado e liberado para ser o reforço do Tricolor.

No que diz respeito a parte tática, o Leão sabe das características em campo do Corinthians e montou uma estratégia especial para encarar o time paulista, conforme comentou o lateral esquerdo Carlinhos.

"O Corinthians é uma equipe forte, que marca bastante, tanto em casa quanto fora. Vai ser um jogo de paciência. Vamos estar jogando em casa, com o apoio da torcida e teremos que trabalhar bem a bola para tentar matar eles no contra-ataque", disse em entrevista.

Corinthians poupando

Treinador alvinegro, Fábio Carille deverá seguir sua rotina de sempre mudar o time, poupando alguns jogadores e evitar perder nomes fundamentais para os próximos jogos, considerada uma sequência de jogos importantes para o time da capital Paulista. Um dos nomes a serem poupados na partida de domingo é o de Fagner que não teve descanso após participar da Copa América com a Seleção Brasileira, onde foi convocado pelo técnico Tite. Após seu retorno, foi titular nos três jogos do Corinthians, mas, agora, deverá ser um dos nomes descartados por Carille. Um dos nomes cotados para assumir o lugar do titular é o de Carlos Augusto, lateral-esquerdo que deverá ser improvisado na vaga.

Na tarde do sábado (27), o time do Corinthians teve os últimos ajustes pelo técnico já no Ceará, onde treinou no CT do Floresta. Carille focou no trabalho tático de movimentação e, também, nas jogadas de bola parada, além de elementos técnicos de finalização e posicionamento.

A expectativa é de que o time alvinegro entre em campo com uma equipe mista e o provável time corinthiano deve ser: Cássio, Michel, Gil, Henrique, Carlos, Gabriel, Pedrinho, Matheus Jesus, Mateus Vital, Everaldo e Boselli. O atacante Gustagol é nome disponível para Carille na partida contra o Fortaleza, uma vez que retorna de lesão e viajou com a delegação.

A partida entre Fortaleza e Corinthians é neste domingo (28), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.