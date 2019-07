Em meio a desconfiança, Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã

Pressionados pelos resultados ruins e eliminação recente após a pausa para a disputa da Copa América, Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (28), no Maracanã, às 17h (de Brasília), válido pelo Campeonato Brasileiro. Após a parada, o Rubro-Negro foi eliminado da Copa do Brasil diante do Atheltico-PR e foi derrotado na última quarta-feira (24) para o Emelec no jogo de ida da Libertadores. Já o Botafogo, disputou três jogos, perdeu dois e não balançou as redes.

Apesar do mau momento, ambos largaram bem no Brasileirão e ocupam a parte de cima da tabela. O Flamengo está em terceiro, com 21 pontos, enquanto o Botafogo, que tem 16, caiu para oitava posição após a derrota por 1 a 0 contra o Santos no último domingo (21).

Flamengo desfalcado

Com muitas baixas no elenco rubro-negro, Jorge Jesus tem problemas para a escalação do time titular. Para o clássico deste domingo (28), o técnico português não poderá contar com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho, Diego e Léo Duarte.

Com isso, o Flamengo deve mandar a campo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Gérson; Bruno Henrique, Gabigol e Lincoln.

Quem está fora: Diego, Vitinho, De Arrascaeta e Everton Ribeiro estão lesionados. Berrío está suspenso por ter sido expulso contra o Corinthians.

Pendurados: Rodinei, Rodrigo Caio, Gabigol e Bruno Henrique.

Botafogo sem poder ofensivo

Em seu momento mais crítico desde a chegada do treinador Eduardo Barroca, o Glorioso busca a vitória no clássico para afastar qualquer crise em General Severiano. Nos três jogos após a pausa, o Botafogo perdeu dois e não marcou nenhum gol desde então. Na última quarta (24), foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0, no Nilton Santos, pela Sul-Americana.

Além do momento ruim, o Palmeiras, dono dos direitos do atacante Erik, negociou com o Yokohama Marinos, do Japão, na sexta-feira (26), quando o próprio se despediu da torcida emocionado com uma mensagem na rede social do clube.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Jonathan; Cícero, Alex Santana e João Paulo; Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Diego Souza.

Quem está fora: Gilson, suspenso.

Pendurados: Diego Souza, Gilson, Jonathan, Gustavo Bochecha, João Paulo e Valencia.