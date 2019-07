São Paulo marca no fim, sobe na tabela e deixa Fluminense no Z-4

Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu o São Paulo e foi derrotado no Maracanã por 2 a 1. Com frango de Muriel e um pênalti marcado pelo VAR no último lance o tricolor das Laranjeiras acabou perdendo e permanece na zona de rebaixamento. Já o tricolor paulista continua na parte de cima da tabela e encosta no líder Palmeiras.

Tudo igual

Primeiro tempo foi equilibrado. O Fluminense seguiu sua forma de jogar com troca de passes, mas teve como obstáculo a boa marcação da equipe são paulina. A equipe paulista saiu na frente. Após falta na intermediária, Hernanes rolou para Reinaldo que chutou forte e contou com a ajuda do goleiro Muriel para abrir o placar.

O Fluminense seguiu em cima, mas sem muita objetividade. Mesmo com mais posse de bola, as chances claras não apareciam, até que Allan encontrou Marcos Paulo que tocou por cobertura e a bola foi na trave, no rebote Yony González igualou o marcador. O 1 a 1 persistiu até o final da primeira etapa e foi para o intervalo assim.

Derrota no fim

A expectativa era que o Fluminense voltasse para segunda etapa em cima e pressionando o São Paulo, mas não foi o que aconteceu. O Tricolor Carioca seguia com a posse de bola, mas sem criar grandes oportunidades. O São Paulo por sua vez explorava os contra-ataques, mas também sem sucesso.

Yony González carimbou a trave de Tiago Volpi com uma linda cabeçada. Já nos acréscimos da partida Éverton cabeceou e a bola pegou na mão de Allan. Após consulta no VAR, o árbitro Anderson Daronco sinalizou a penalidade máxima que foi convertida pelo lateral Reinaldo.

Placar final: Fluminense 1 x 2 São Paulo. O clube paulista quebrou um tabu de 13 anos e deixou o Fluminense mais uma rodada no Z4.