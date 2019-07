Cruzeiro vence Grêmio em Gravataí e conquista boa vantagem na semifinal do Brasileirão Série A-2

O Cruzeiro saiu na frente diante do Grêmio na disputa da semifinal da série A-2 do Brasileirão Feminino. Em Gravataí, a equipe mineira venceu o Tricolor pelo placar de 2 a 1.

Na primeira etapa, as equipes fizeram um jogo equilibrado. O Tricolor criando chances na bola parada e a Raposa explorando os contra-ataques. No primeiro minuto de bola rolando, Mika avançou pela direita, invadiu a área e finalizou, para boa defesa da goleira gremista. O time gaúcho assustou aos 15', com Pri Back, que arriscou de longe, mandando para fora.

As gremistas arriscaram novamente aos 35', com Karina. Na resposta, Vanessa recebeu na entrada da área e soltou o chute, mandando para fora.

No segundo tempo o Tricolor começou com maior posse de bola. Aos 4 minutos, Karina cobrou falta e Beta cabeceou, mas a goleira do Cruzeiro fez a defesa.

Apesar do Grêmio comandar as ações, foram as mineiras que abriram o placar no Vieirão. Aos 8', Micaelly cobrou escanteio e Maria Eduarda e Beta subiram, a gremista mandou a bola para o fundo do próprio gol.

As mandantes sentiram o gol sofrido, ficando perdido em campo. O Cruzeiro aproveitou e passou a atacar mais. Aos 29', Vanessa recebeu pela direita, e finalizou da entrada da área, ampliando o placar.

Em desvantagem, o Grêmio voltou a atacar, mas sem conseguir colocar a bola na rede. Aos 42', após boa jogada tricolor, que resultou numa grande defesa da goleira Renata, Karina foi derrubada na área e foi marcado pênalti. Na cobrança, Karina marcou, diminuindo a vantagem mineira.

As equipes voltam a campo no próximo sábado (3), no Estádio das Alterosas. A bola rola às 16h.