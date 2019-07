Palmeiras tem gol anulado e São Paulo leva vantagem na semifinal do Brasileiro Feminino

O São Paulo enfrentou o Palmeiras, neste domingo (28), pela semifinal do Brasileirão A2 Feminino. Com novidade no comando palmeirense, o jogo teve pênalti perdido e gol anulado. A partida acabou 1 a 0 para o Tricolor, que conta com a vantagem do empate no jogo de volta.

O primeiro tempo começou com o Palmeiras marcando em cima, sem dar espaços para as donas da casa. Aos cinco minutos, Rayane derrubou Mônica na área e a árbitra marcou pênalti. Maressa bateu, mas a bola pegou no travessão.

O Tricolor aproveitou isso para tentar equilibrar a partida, já que as palmeirenses sentiram o baque. Aos 25', Yaya enfiou para Jaqueline. A camisa 30 tentou chutar cruzado, mas Valéria não conseguiu se esticar para mandar para o fundo das redes. Bola passou com perigo na frente do gol de Jully. Aos 41', Bianca bateu falta no ângulo, mas Carla fez grande defesa.

Os 45 minutos iniciais foram sem muitas emoções, com as duas equipes com a marcação alta. Contudo, a situação mudaria na etapa final. Aos 12 minutos, Yaya fez bela jogada, enfiou bola para Rayane. A lateral cruzou, Ottília dominou, girou o corpo e chutou. Jully não conseguiu fazer a defesa.

No último lance, veio a polêmica ; aos 49', Tabata aproveitou a saída da goleira e cruzou para Carla Nunes, que cabeceou para as redes. A bandeirinha pegou impedimento da atacante, mas era um lance muito complicado.

O jogo de volta vai ser no próximo domingo (4), às 14, em Vinhedo, sede do Palmeiras no campeonato.