 Após mais um jogo sem vencer, Felipão ameniza protestos da torcida: ''É normal no futebol"

Após o empate do Palmeiras com o Vasco por 1 a 1, que ocorreu no último sábado (27), no Allianz Parque, o técnico Felipão concedeu entrevista coletiva comentando sobre o momento da equipe e sobre os protestos após o fim do jogo.

Ao falar sobre a fase atual da equipe, o treinador disse que erros que não vinham acontecendo começaram a aparecer em diversos gols que a equipe sofreu nesta volta da Copa América.

''Pagamos um preço alto pelos erros que estamos cometendo. Todos nós. Isso que tem acontecido, são detalhes que não vinham acontecendo. Os erros estão se transformando em gol, o que não vinha acontecendo. Estamos tentando mudar, mas não é de um dia para o outro''.

Ao falar sobre um possível recado para a torcida, Felipão se esquivou e disse que, assim como a torcida, os jogadores e a comissão técnica também estão descontentes e buscando melhorar o desempenho.

''Não tenho nada que falar para a torcida diferente do que ela está vendo. Eles estão fazendo o melhor, buscando, se não está dando certo, eles não estão conseguindo fazer as coisas diferentes. Se a torcida não está contente, nós também não estamos. As equipes têm jogado bem contra nós e estamos errando algumas partes''.

Por fim, Felipão falou sobre os protestos da torcida, que se tornaram recorrentes. O comandante alviverde primeiramente ironizou com o termo ''pipoca'' usado pelos torcedores, mas depois falou que este tipo de atitude é normal quando se esta em grandes equipes.

''Não ouvi nada disso. Pipoca? É bom com sal ou açúcar. Muito bom... Quem joga no Palmeiras sabe disso, quem joga no Corinthians sabe, quem joga lá no fim do mundo, não sabe. Falar, xingar...É normal no futebol. Agressões não, mas xingar, não gostar ou vaiar é normal, é tranquilo.''

Na próxima terça (30), o alviverde recebe o Godoy Cruz, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com o empate em 2 a 2, o Palmeiras pode empatar em 0 a 0 e 1 a 1 que estará classificado. Um placar de 2 a 2 leva a partida para os pênaltis e empates com mais gols classificam o Godoy. Qualquer vitória de ambas equipes no Allianz Parque resulta em classificação.