Com Vila Belmiro cheia, Santos recebe lanterna Avaí em busca da liderança do Brasileirão

INCIDENCIAS : Partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, no Estádio da Vila Belmiro, em Santos, SP; a partida começa às 16h

Embalado por cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Santos busca a sexta para assumir a liderança isolada da competição pela primeira vez em três anos. Para isso, precisa bater o lanterna Avaí neste domingo (28), em partida válida pela 12ª rodada na Vila Belmiro. O jogo está marcado para às 16h (horário de Brasília).

Santos e Avaí já se enfrentaram 13 vezes na história, com cinco vitórias do Peixe, duas do Leão e seis empates. O último encontro foi na 38ª rodada do Brasileirão 2017, e terminou empatada em 1 a 1, na Vila Belmiro. Copete e Pedro Castro marcaram na partida que decretou o rebaixamento dos catarinenses à Série B.

A arbitragem da partida será comandada por Wagner Reway (MT), auxiliado por Fabio Pereira (TO) e Ivan Carlos Bohn (PR). A equipe do VAR será formada por Adriano Milczvski (PR), José Mendonça da Silva Junior (PR) e Oberto da Silva Santos (PB).

Santos quer aproveitar retorno à Vila para se estabelecer na liderança

Com apenas uma derrota no Brasileiro até agora, o Santos vem deixando a desconfiança para trás e está perto de assumir a liderança isolada. O empate do Palmeiras neste sábado (27) contra o Vasco, no Allianz Parque, levou o Verdão aos 27 pontos, enquanto o Peixe tem 26. O time da Vila vem de cinco vitórias seguidas na competição, a última delas diante do Botafogo fora de casa, por 1 a 0.

Esse será o primeiro jogo do Santos na Vila Belmiro em mais de um mês e meio - isso por conta da parada para a Copa América. Após dois jogos seguidos fora de casa, o Peixe terá o Avaí e depois o Goiás diante de sua torcida, e quer aproveitar a oportunidade para assumir a primeira colocação. Todos os ingressos para o jogo deste domingo (28) já foram vendidos.

O meio-campista Diego Pituca destacou a importância do apoio do torcedor, mas também foi cauteloso em relação às expectativas para a partida. "Estamos em um bom momento, mas o jogo não será fácil. O Avaí deve dificultar as coisas para nós e precisamos jogar com inteligência. Essa rodada em casa chegou em boa hora. Conseguimos duas boas vitórias fora (Bahia e Botafogo), mas de nada adianta se tropeçarmos na nossa casa. Precisamos do apoio da nossa torcida para sufocarmos eles (Avaí) e seguirmos na luta", disse.

O técnico Jorge Sampaoli terá o desfalque do zagueiro Lucas Veríssimo, que foi expulso na última rodada. Além dele, Cueva será cortado por conta do limite de estrangeiros estipulado pelo regulamento. A proposta do Santos para a partida deve ser bem ofensiva e a escalação ainda não está confirmada. Alison e Jean Mota disputam uma vaga no meio-campo, enquanto Marinho pode ganhar a vaga de Uribe após marcar o gol da vitória contra o Botafogo.

Sampaoli fechou treinamentos e não confirmou escalação do Santos

Valentim muda estratégia em busca de 'jogo quase perfeito'

O retorno do Avaí à Série A tem sido bastante complicado. Após 11 partidas, o time catarinense é o único que ainda não venceu no Brasileiro - são cinco empates e seis derrotas. A equipe teve a chance de sair da lanterna na rodada passada, mas ficou no 0 a 0 diante do Goiás na Ressacada, e permaneceu na última colocação.

Em seu terceiro jogo à frente da equipe, o técnico Alberto Valentim ainda vai buscando a equipe ideal. Para o desafio diante do vice-líder, fora de casa, o treinador deve apostar em uma time mais voltado ao contra-ataque e em busca de um jogo sem erros.

"Nós temos que pensar em fazer uma grande partida. Uma equipe como o Avaí tem que pensar em fazer um jogo quase perfeito. A parte defensiva tem que ser de qualidade, a parte coletiva também de muita qualidade, pois é um time com muitos jogadores no último terço. Talvez lá na frente não tenhamos tantas chances de gols, por isso precisamos de um passe qualificado. É um jogo que deve se entrar esquecendo a tabela, mas ciente de que precisa surpreender um adversário que luta pelo título ao lado do Palmeiras", analisou.

Valentim testa novas alternativas no time

Valentim ainda não pode contar com os lesionados Mosquera (volante) e Getúlio (atacante). O goleiro Vladimir, emprestado pelo Santos ao Avaí, não joga por questões contratuais. Por outro lado, o treinador vai contar com o retorno de Marquinhos, zagueiro que se recuperou de contusão no joelho. Além dessa mudança, o técnico deve promover as saídas de Douglas, Julinho e Brenner do time titular, e promover a estreia de Bruno Sávio, além das entradas de Richard Franco e João Paulo.