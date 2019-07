Segue o líder! Santos bate Avaí e assume liderança do Brasileirão

E a liderança trocou de mãos! O Santos recebeu o Avaí no último domingo (28), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão. Com gols de Derlís González, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan, o Santos venceu a partida por 3 a 1. João Paulo descontou para o Leão.

Com esse resultado, o Santos chega na liderança da competição, com 29 pontos, dois à frente do Palmeiras. Já o Avaí continua com apenas cinco pontos, na lanterninha da competição.

Abram alas para o líder!

A primeira chance da partida foi logo aos seis minutos, onde Sasha recebeu uma bola alta e tocou de primeira para trás, achando Pituca, que bateu cruzado, mas para fora. Nem dois minutos depois o Santos já abria o placar! A falta cobrada por Carlos Sánchez na área achou Felipe Aguilar, que devolveu a bola pro meio, achando Derlís, que bateu forte e colocou a bola no fundo das redes!

Aos 11, Carlos Sánchez cobrou o escanteio no bico da pequena área, então o defensor do Avaí foi afastar, mas acertou seu companheiro de equipe, no alto, fazendo a bola voltar na direção do gol. Esse erro obrigou o goleiro Lucas Frigeri a salvar o Leão, voando para tirar a bola quase de dentro do gol.

O Santos passou cerca de 10 minutos após o gol pressionando e tentando criar chances para aumentar o placar, mas com 23 minutos, Lourenço teve a primeira chance do Avaí, batendo forte da meia lua, mas Felipe Aguilar se atirou na bola e ela foi pela linha de fundo.

Quatro minutos depois, o Avaí empatava! Léo escapou pela direita e cruzou pra área. Antes de chegar no autor do gol, Bruno Sávio fez o corta luz e a bola chegou para João Paulo, que bateu forte e empatou a partida!

Na saída de bola, Victor Ferraz desceu pela direita e tocou para Sánchez bater por cobertura e quase marcar o gol, vendo a bola passar perto da junção das traves pelo lado direito. O empate não durou 15 minutos!

QUEM É QUE DESARMA ESSE RAPAZINHO CHAMADO YEFERSON SOTELDO???#SANxAVA | 2x1 pic.twitter.com/l11I8Xa1Yl — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 28 de julho de 2019

Soteldo recebeu a bola pela esquerda, driblou três defensores e cruzou para Sánchez subir sozinho e cabecear forte para o fundo das redes, ficando mais uma vez na frente do placar, aos 32 minutos! Cinco minutos depois Lourenço recebeu pela direita e, dentro da área, bateu sem ângulo e acertou a trave esquerda de Everson.

Aos 46, Sánchez desceu pela direita e tocou para Soteldo que, dentro da área, dominou levantando a bola e batendo nela de voleio, mas Léo desviou a bola, salvando o Avaí do terceiro gol. A curiosidade do primeiro tempo foi o amarelo para o técnico Sampaoli. O cartão levado foi o terceiro na competição e o argentino é o primeiro técnico suspenso por três amarelos.

Aos 12 do segundo tempo, Pituca levantou para Felipe Jonatan. Ele, com uma certa acrobacia, devolveu a bola pro meio da área. A redonda, no bate rebate, acabou voltando para ele, que bateu forte, mas pra fora, perto da trave direita de Lucas Frigeri.

Felipe Jonatan, aos 23, tentou a finalização de longe e obrigou Lucas a salvar o Avaí. Lucas salvou também o rebote, quando Sasha bateu fraco no rebote e viu sua defesa travar o chute de Sánchez mais uma vez no rebote. O Santos pressionava no segundo tempo!

Um minuto depois, Lucas salvou o Avaí mais uma vez! Felipe chapelou seu marcador na intermediária e tocou por cima achando Marinho dentro da área. O camisa 11 bateu em cima do goleiro, perdendo a chance de aumentar o placar. Na resposta, o Avaí chegou com Gegê, que dominou girando dentro da área e bateu alto, para uma belíssima defesa de Everson.

Aos 32 minutos, Felipe Jonatan fazia o terceiro do Santos, em um golaço! O lateral chapelou Betão, invadiu a área e bateu pro gol. A bola ainda desviou no zagueiro antes de encobrir o goleiro Lucas. Golaço!

QUE GOLAÇO DO FELIPE JONATAN!#SANxAVA | 3x1 pic.twitter.com/4u76fQtZd2

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) 28 de julho de 2019

O Santos volta aos gramados no próximo domingo (04), às 11h, quando enfrenta o Goiás na Vila Belmiro. Já o Avaí recebe o Botafogo, na segunda-feira (05), às 20h, na Ressacada. Ambos os jogos são válidos pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.