"Não foi o que nós queríamos, mas deve ser valorizado", diz Fábio Santos após empate contra o Goiás

Foi um empate a ser comemorado pelo torcedor alvinegro pelas circunstâncias da partida. Após um 0 a 0 bastante movimentado, Goiás e Atlético-MG deixaram o gramado do Estádio Serra Dourada com um ponto e um resultado com “sabores” diferentes para cada equipe. Com mais oportunidades criadas e um número maior de chances claras na partida, o time da casa não conseguiu o gol na frente de seu torcedor e saiu lamentando o placar mais que o Galo.

Vários dos jogadores atleticanos deixaram o campo com o emblema de cansaço “estampado” no rosto, o que pode também foi decorrente das condições do gramado do estádio da capital goiana, conhecido por suas grandes dimensões. Perguntado sobre as dificuldades trazidas pelo campo e pelo time do Goiás, o lateral Fábio Santos falou:

“Aqui é sempre muito complicado jogar. O clima é muito seco e o jogo parece que fica um pouco sem intensidade, um pouco mais lento. O gramado é um pouco mais fofo e por isso fica mais difícil”, disse o jogador do Atlético.

Perguntado sobre as poucas, mas claras chances criadas pelo Galo na partida, o camisa seis atleticano afirmou:

“Acredito que a equipe fez um jogo seguro e deu poucas oportunidades para o adversário. Tivemos poucas situações de gol, mas foram bem claras, principalmente a com o Alerrandro”, complementou Fábio Santos.

Mesmo obtendo apenas um ponto na partida, o Atlético-MG se recuperou na tabela e voltou ao G4 do Campeonato Brasileiro, somando 21 pontos em 12 jogos disputados na competição. Sobre o valor desse ponto fora de casa, Fábio Santos disse:

"Foi um ponto que pudemos somar e estamos levando para casa. Não foi o que nós queríamos mas deve ser valorizado. Não foi esse ponto que nos atrapalha, mas os dois contra o Fortaleza na última rodada”, finalizou o lateral-esquerdo alvinegro.