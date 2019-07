Apesar da derrota, Barroca elogia postura do Botafogo e lamenta erros da arbitragem no clássico

Neste último domingo, o Botafogo demonstrou uma postura aguerrida, jogou de igual para igual, mas perdeu por 3 a 2 para o Flamengo em um clássico bastante movimentado. Após a partida, Eduardo Barroca concedeu entrevista coletiva no Maracanã e rasgou elogios ao desempenho dos jogadores durante os 90 minutos. De acordo com o treinador, esse espírito será importantíssimo para o restante da temporada.

Porém, o técnico alvinegro também guardou forças para reclamar da arbitragem de Raphael Claus, que no entendimento de Barroca deveria ter expulsado Cuellar e Rafinha, e revisado um possível lance de pênalti no VAR, mas acabou deixando todos esses lances passarem sem a devida punição.

"De forma geral, o Botafogo fez boa partida. Não tenho hábito de falar de arbitragem, mas na beira do campo já tive ciência de que as coisas não estavam andando como deveria andar. E você vai sentindo isso em pequenas coisas. O carrinho que Cuéllar deu no Marcinho, da beira do campo, eu já não tinha a menor dúvida de que era para vermelho. O Marcinho indo em direção ao gol, e o carrinho foi por trás. Vocês já devem estar com a imagem aí. Teve o lance do Rafinha, que já tinha cartão amarelo, e fez uma falta no Alex. E ele já tinha dado amarelo para o Pimpão no início num lance até menos agressivo do que esse. E o lance de mão na bola na área, em que entendendo que minimamente, ele teria a responsabilidade ir lá olhar e tirar suas dúvidas".

"Nos jogos do Vasco e do Fluminense, o árbitro tirou suas dúvidas e tomou sua decisão. Não tenho o hábito de reclamar de arbitragem, sou homem de assumir minhas responsabilidades, mas a arbitragem do Raphael não foi do nível que costuma ser, é um árbitro de referência. Nos pequenos detalhes, as coisas não andaram como deveriam andar".

O comandante seguiu enaltecendo a postura do Glorioso apesar da derrota no clássico.

"Primeiro precisa exaltar a atuação e o espírito do Botafogo. Começou com atitude muito boa, abriu vantagem, a bola parada entrou muito bem. Pressionou muito bem a equipe do Fla, conseguimos voltar a fazer o gol. Criamos, tivemos a chance do segundo gol quando estava empatado. Com certeza o Botafogo vai tirar proveito dessa atitude".

Perguntado sobre qual a briga do Botafogo no Campeonato Brasileiro, Barroca revelou ter feito um planejamento dividido em ciclos, que se diferenciavam no aspecto do tamanho dos desafios.

"Eu dividi o campeonato em quatro ciclos. Meu primeiro objetivo era somar resultados a curto prazo e desenvolver a equipe. Sabíamos que o início do segundo ciclo era muito difícil, porque pegávamos enfrentamentos pesados com Santos, Cruzeiro e Flamengo, além de jogos eliminatórios pela Sul-Americana. Se a gente comparar a pontuação ao primeiro ciclo, teremos que fazer uma sequência de recuperação tendo o primeiro ciclo como referência. Fizemos 15 pontos no primeiro ciclo, fizemos três jogos nesse segundo e precisamos recuperar".

O treinador alvinegro analisou a perda de Erik, um dos principais jogadores do elenco, que foi negociado com o Yokohama Marinos-JAP pelo Palmeiras, clube que detém seus direitos.

"Biro Biro nos ajudaria muito a curto prazo, vinha treinando muito bem. Contra Cruzeiro, teve um probleminha e depois aconteceu aquilo tudo. Naturalmente teremos de ir ao mercado e trazer um jogador paliativamente, mesmo diante de todo o cenário do clube, porque ficamos com escassez de opções. A partir da quarta-feira, efetivei o Rhuan, subi para o profissional. Como não pode jogar na quarta, vou liberá-lo para o clássico com o Flamengo do sub-20. Depois, ele volta em definitivo. Vou dar oportunidade ao Rhuan, que é jovem e está jogando o sub-20. Já conversei com Anderson sobre opções (de contratações)".

Questionado sobre a importância de ter a torcida alvinegra ao seu lado, ele elogiou muito a presença na última quarta e no clássico, e afirmou que isso é reflexo de uma boa postura dentro de campo.

"Só tenho elogios à torcida do Botafogo. Na quarta, apoiou o jogo todo. Hoje de novo apoiou, participou. Sabe que a torcida do Botafogo está entristecida com os resultados, mas está ao nosso lado. Ela reconhece quando o time tem esse tipo de atuação e entrega. Vamos ter jogo importantíssimo na quarta-feira, vamos precisar de grande recuperação física e fazer jogo excelente para reverter a situação".

Por fim, Barroca projetou o duelo de volta contra o Atlético-MG, válido pelas oitavas da Copa Sul-Americana. Após ter perdido por 1 a 0 no Nilton Santos, o Botafogo precisará vencer fora de casa para se manter com chances de classificação.

"Teremos um desafio muito difícil, mas não tenho dúvida que faremos um grande jogo contra o Altético-MG se transferirmos essa atitude. No primeiro jogo, não conseguimos o resultado, mas o jogo ficou aberto. Precisamos recuperar e procurar as soluções internas. Não podemos fazer reclamações, os jogadores que temos são esses. Temos totais condições de fazer grande e buscar a classificação".