Sem perder há três rodadas, Coritiba recebe Botafogo-SP pela Série B

O Coritiba recebe a equipe do Botafogo-SP na noite desta segunda-feira (29), às 20h, no Couto Pereira, em jogo válido pela 13ª rodada da Série B 2019. A equipe paranaense está em uma sequência invicta de três jogos, e procura se aproximar do G-4, já que está na nona colocação, com 19 pontos, apenas dois atrás da primeira equipe dentro do grupo de acesso, o Sport. Já o Tricolor está mais próximo da ponta, em quinto colocado, com 20 pontos, e pode assumir até mesmo a vice-liderança em caso de vitória.

Coxa tem três desfalques importantes

O primeiro deles é o meia Luiz Henrique. Ele não esteve na última atividade da equipe antes do jogo, já que foi vetado pelo departamento médico do clube por conta de uma lesão no ombro. Outras duas peças fundamentais que não poderão jogar são Wilson e Rafinha, que também se recuperam de lesão.



Mas também tem notícia boa. O atacante Rodrigão está próximo da melhor marca de gols na sua carreira. Até aqui na temporada, são 17 gols em 21 jogos, números altíssimos até mesmo para padrão Série A. Ele é o artilheiro isolado da Série B, com nove gols, sendo responsável por 44% das bolas na rede da equipe paranaense. Se marcar pelo menos mais uma vez, iguala seu recorde na carreira de 18 gols no ano, quando jogava pela Campinense, em 2016.



''Graças a Deus, né? Que continue assim até o final de novembro, e que a gente consiga colocar o Coritiba onde ele merece", disse o atacante.



O Coxa deve jogar com: Alex Muralha; Felipe Mattioni, Walisson Maia, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Luiz Henrique (Giovanni) e Thiago Lopes e Juan Alano; Rodrigão e Robson.

Botafogo é o visitante mais perigoso do campeonato

A equipe comandada por Roberto Cavalo tem números expressivos em jogos fora de casa nessa edição de Série B. Até aqui, são quatro vitórias, um empate e uma derrota jogando longe de sua torcida, fazendo com que a equipe seja a melhor no quesito. Porém, do outro lado, a campanha do adversário desta segunda-feira dentro de casa é idêntica ao do Tricolor.



Quando o assunto é a escalação, poucas informações foram repassadas por Roberto. Ele preferiu não dar detalhes de quais peças pretende utilizar. Um desfalque é certo: o volante Marlon Freitas. O jogador participou de todos os jogos até aqui na Série B, mas agora cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O técnico alegou pouco tempo de preparação para promover uma substituição concreta.



"Não temos tempo, não tem como treinar um tático, um mini-coletivo. Temos o Pablo, o Willian Oliveira, o Jonata, esses são os volantes que podem jogar no lugar do Marlon. Agora é analisar bem o Coritiba e o melhor perfil para suprir a ausência dele. Teremos 24 horas para definir", revelou.



O 11 inicial provável do Botafogo é: Darley; Lucas Mendes, Naylhor, Didi e Pará; Higor Meritão e Pablo; Murilo, Nadson e Felipe Saraiva; Henan.