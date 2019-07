Sob crise financeira, Figueirense recebe desesperado Vitória no Orlando Scarpelli

Nesta terça-feira (29), Figueirense e Vitória se enfrentam pela 13° rodada da Série B no Orlando Scarpelli. As equipes brigam por objetivos diferentes na classificação da segunda divisão, o Furacão briga pelo G-4, já o Rubro-negro baiano, visa a saída da zona do rebaixamento.

A última partida entre as equipes aconteceu no dia 25 de agosto de 2016 pela 36° rodada da Série A e o Vitória venceu por 4 a 0, com gols de Willian Farias, Zé Eduardo, Kieza e Marinho. Na história, foram 15 confrontos com seis vitórias para cada e três empates.

Rumo a G-4 e crise no elenco!

Na atual edição da Série B, o Figueirense ocupa a 10° colocação com 18 pontos e quatro vitórias e em caso de triunfo, poderá terminar a rodada dentro do G-4, mas para acontecer, dependendo de alguns resultados.

Antes da partida, a equipe catarinense vive dias turbulentos. Nesta segunda-feira (29), o técnico Hemerson Maria pediu demissão do clube. Em comunicado oficial, o Figueirense confirmou que foi uma ''decisão interna''. Para a partida contra o Vitória, o comandante interino será Márcio Coelho, auxiliar permanente do Alvinegro

A situação ficou ainda pior, em protesto por causa dos salários atrasados, os jogadores não treinaram na tarde desta segunda-feira. Após se despedirem do técnico Hemerson Maria, o elenco deixou as dependência do Orlando Scarpelli, com risco de nem ter concentração para a partida contra o Vitória.

Provável escalação do Figueirense: Denis; Guilherme, Alemão, Ruan, Matheus Destro; Zé Antônio, Betinho, Fellipe Mateus, William Popp; Juninho, Tony.

Embalo!

O Vitória venceu a Ponte Preta por 2 a 1 na última rodada, adversário que briga no topo da tabela. Para embalar e sair do Z-4, a equipe comandada por Osmar Loss terá que vencer a partida e torcer contra Vila Nova e Criciúma.

Para a partida em Santa Catarina, o time baiano não contará com Neto Baiano, que rescindiu o contrato. Para suprir a vaga do atacante, o Vitória subiu Eron para o time principal. O jogador atuava pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes com o elenco sub-23.

Provável escalação do Vitória: Martin Rodriguez; Matheus Rocha, Ramon, Bruno Bispo, Chiquinho; Baraka, Léo Gomes, Lucas Candido; Felipe Gedoz, Wesley, Anselmo Ramon.