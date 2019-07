CSA tem mudanças para receber reservas do Grêmio em Maceió

No fechamento da 12ª rodada do Brasileirão, CSA e Grêmio se enfrentam em Maceió, às 20h desta segunda-feira (29), em busca de mais três pontos. Para isso, os alagoanos precisam improvisar na lateral-direita e os gaúchos se superarem com os reservas, já que focam no jogo da Libertadores da próxima quinta-feira (01).

Precisando vencer a qualquer custo, o Azulão tem apenas um triunfo, e a vitória dá esperança ao time de Argel Fucks. Em contraponto, o Tricolor vai a Alagoas para continuar na caça ao G-6.

CSA com mudanças

Com apenas seis pontos ganhos em 11 jogos, o CSA vê o fantasma da Série B cada vez mais perto. A derrota vexatória por 4 a 0 para os reservas do Athletico, no próprio Rei Pelé, acendeu a luz vermelha no time de Argel Fucks, que fará mudanças em algumas posições.

Contundido no primeiro tempo do último confronto, o atacante Alecsandro ainda não tem plenas condições de jogo e fica fora. Ricardo Bueno assume a titularidade como centroavante. Na lateral-direita, Dawhan será improvisado na posição, já que Cesinha está machucado e Apodi suspenso. Volante Nilton retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Nilton, João Vitor, Jonatan Goméz e Didira; Maranhão e Ricardo Bueno. Técnico: Argel Fucks.

Grêmio em ascenção

Sem perder há sete jogos (incluindo Copa do Brasil e Libertadores), o Grêmio tem 15 pontos e está a cinco do Internacional, time que fecha o G-6. Dividindo o foco da temporada entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, a equipe que Renato Gaúcho levará ao Nordeste é a alternativa.

Como no Gre-Nal da rodada passada, os titulares serão poupados, inclusive Everton Cebolinha. A principal mudança para esta segunda-feira é a entrada de Pedro Geromel nos 11 iniciais — o zagueiro titular foi expulso no jogo ida contra o Libertad e está suspenso da volta, por isso jogará contra o CSA.

Provável escalação do Grêmio: Julio César; Léo Moura, Geromel, Paulo Miranda e Juninho Capixaba; Rômulo, Darlan, Rafael Galhardo, Luan e Pepê; Tardelli (André). Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem

Potiguar, Caio Max Augusto Vieira será o árbitro principal de logo mais. Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Kleber Lúcio Gil (SC) são os auxiliares. Márcio Henrique de Gois (SP) comanda o VAR.