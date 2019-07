Marcelinho Paraíba decide, Treze derrota Globo-RN e deixa a lanterna da Série C

Emocionante! Com gol do Marcelinho Paraíba, o Treze venceu o Globo-RN, na tarde deste domingo (28), por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Galo da Borborema na briga contra o rebaixamento na competição.

A vitória desta tarde tirou o time paraibano da lanterna do Grupo A e diminuiu a diferença para a Águia de Ceará-Mirim, primeira equipe fora do Z-2. Ocupando a 9ª posição, com 12, pontos, o Treze volta a campo no próximo domingo (4), às 18h, para encarar o Sampaio Corrêa, que lidera a chave, no estádio Castelão, em São Luís.

Já o Globo-RN, por sua vez, permanece na oitava colocação, com um ponto a mais que o Galo da Borborema. O próximo desafio da Águia será no estádio Barrettão, em Ceará-Mirim, contra o Náutico. A partida está marcada apenas para a próxima segunda-feira (5), às 20h.

Faltou a bola entrar

Precisando do resultado positivo, o Treze não tomou conhecimento do adversário e entrou em campo disposto a ir ao ataque em busca de gols. Enquanto isso, o Globo-RN se armou defensivamente, esperando apenas o melhor momento para tentar encaixar um contra-ataque e surpreender o time da casa.

Bismarck acertou a trave numa cobrança de falta efetuada nos minutos iniciais. Depois, o zagueiro Adriano Alves ficou cara a cara com o goleiro Rafael, mas errou a finalização. Eduardo, artilheiro do Treze na Série C, também desperdiçou uma boa oportunidade, mantendo a igualdade no placar na etapa inicial.

Emoção e festa Alvinegra

O panorama da partida não mudou quando a bola rolou para o segundo tempo. O Treze seguia no ataque, enquanto o Globo-RN se defendia bem e buscava a melhor hora de sair em velocidade. Sem efetividade ofensiva, o Galo quase viu Negueba marcar duas vezes para a Águia de Ceará-Mirim. Mauro Iguatu apareceu para salvar a equipe Alvinegra.

Quando o empate parecia consolidado, a rede balançou. Depois de um lance confuso que gerou um bate-rebate na área do Globo-RN, Marcelinho Paraíba aproveitou a sobra e chutou cruzado para dar a vitória ao Treze e manter o time paraibano vivo na luta contra o rebaixamento.