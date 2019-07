Sport recebe Guarani visando se firmar no G-4 da Série B

Embalados pelo triunfo na rodada anterior, Sport e Guarani se enfrentam na noite desta segunda-feira (29), às 20h (horário de Brasília). O confronto é válido pela 13ª rodada da Série B e acontece na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (região metropolitana de Recife).

Sport querendo sequência

Jogando contra o Paraná em Curitiba, o Leão da Ilha conseguiu uma importante vitória por 1 a 0, pois além de ganhar de um concorrente direto, colocou a equipe novamente no G-4 da competição com 21 pontos conquistados. Agora, o clube volta a atuar em seus domínios – porém, não tanto assim. Apesar de jogar em Pernambuco, o Sport vai mandar o jogo na Arena Pernambuco por decisão dos dirigentes. O clube alega vantagem financeira e melhores condições o gramado. No entanto, o técnico Guto Ferreira ressaltou que, apesar de jogar em um bom gramado, de nada adianta se o torcedor rubro-negro não se fizer presente.

“O piso das arenas é de Copa do Mundo e tende a ter uma velocidade maior no jogo, mas precisamos do apoio e do carinho do torcedor. A energia que nos empurra. É importante eles estarem presentes como fazem na Ilha do Retiro”, disse Guto.

Com relação a equipe que vai a campo, Guto ainda não sabe qual será a equipe titular para esta partida. O treinador só teve três dias para recuperar o elenco e afirmou que vai depender da resposta do departamento de fisiologia para definir os titulares. Apesar disso, o treinador mostra confiança no elenco e vê pouca diferença na atuação do time, mesmo com substituições de jogadores.

“Pelo que nós estamos acompanhando, sai um, entra outro, a equipe muda pouco. Continua competitiva sempre”, afirmou.

Guarani almeja fuga da degola

A exemplo do seu adversário, o Guarani também venceu a sua partida anterior e vem embalado para o confronto. No Brinco de Ouro, o Bugre bateu o São Bento por 2 a 1 e está a um triunfo de escapar da zona de rebaixamento. O clube, que amargava a lanterna da competição e um jejum de oito jogos sem vencer, ganhou mais tranquilidade para trabalhar. No entanto, apesar do resultado positivo, o técnico Roberto Fonseca admite que ainda há muito a melhorar no que diz respeito a qualidade do futebol jogado.

“Quando você ganha, encobre muitos erros, e quando perde, não vê nada de bom. Eu, como treinador, tenho que estar atento a isso, às trocas, para poder revitalizar a equipe. Nós vamos ter erros, dificuldades em alguns momentos (...) A gente tem que corrigir, é muito mais fácil corrigir na vitória, como foi”, disse Fonseca.

O jogo contra o rubro-negro pernambucano é a primeira de uma série difícil para o Bugre. Na sequência, a equipe terá como adversárias duas equipes que também brigam pelo acesso à Série A: o líder Bragantino e o Dérbi Campineiro, com a Ponte. No entanto, Roberto Fonseca mantém otimismo.

“Talvez uma das melhores partidas que fizemos foi contra o Botafogo-SP, um time do G-4 (estava na oportunidade). Tivemos chances e não corremos riscos, se a gente tiver esse comportamento vou estar contente. Vai ser uma partida duríssima contra o Sport”, comentou.