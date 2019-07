Coritiba bate Botafogo-SP e se consolida no G-4 da Segundona

Jogo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no Couto Pereira

Na última segunda-feira (29), o Coritiba recebeu, no Couto Pereira, o Botafogo-SP, em jogo válido pela 13ª rodada da Série B. Em uma partida agitada, o Coxa conseguiu a vitória por 3 a 2. Sabino, Robson e Juan Alano marcaram para a equipe da casa, enquanto os visitantes descontaram com Nadson e Murilo Henrique.

Com esse resultado o Coritiba chegou aos 22 pontos e fica na segunda posição, junto com Paraná e Sport. Já o Botafogo está na sexta posição, com 20 pontos ganhos.

A partida

Logo aos três minutos o Coritiba desceu pela esquerda, com Robson e o atacante bateu forte, nas mãos de Darley, que bateu roupa e viu Rodrigão finalizar travado, mas colocando fogo no início do jogo. O Coxa continuou pressionando até conseguir, em um escanteio, abrir o placar!

Juan Alano cruzou para a área, no primeiro pau, onde Martioni desviou para o meio da pequena área e achou Sabino, que apenas desviou e colocou a bola no fundo das redes, fazendo o 1 a 0 para o Coritiba! E essa vantagem foi aumentada apenas três minuto depois!

Rodrigão recebeu uma bola pelo alto na entrada da área e tocou para Robson, que dominou, balançou na frente do marcador e entro na área sozinho, pra bater forte , fazer seu primeiro gol com a camisa do Coxa e aumentar o placar, aos 13 minutos de jogo!

Aos 30, Thiago Lopes avançou pelo meio, entrou na área e bateu forte, mas na rede pelo lado de fora de Darley. E, um minuto depois, Nadson diminuiu o placar!

A bola sobrou para o meio campista após um bate rebate no meio de campo e ele, de muito longe, bateu forte e acertou o cantinho direito de Muralha, que nada pode fazer!

Aos 40 minutos, Murilo Henrique bateu uma falta da intermediária com muita força, mas Muralha estava lá para salvar o Coxa do gol de empate.

Três minutos depois, Felipe Saraiva chamou o marcador pra dançar e cruzou pra área. Muralha saiu na bola mas Henan antecipou a marcação, tentou bater pro gol mas a bola desviou no zagueiro e sobrou para Murilo, sozinho na pequena área pra empatar o jogo!

Na saída de bola, Darley teve de se esticar em um chute até que fraco, mas no cantinho de Giovanni, salvando o Botafogo de sofrer o gol que seria um balde de água fria na empolgação do time paulista.

E o segundo tempo voltou o mesmo jeito que o primeiro: pegando fogo. Juan Alano carregou desde o campo de defesa, tocou para Rodrigão, que fez a parede e tocou para Juan mais uma vez. O meia invadiu a área e tocou de cavadinha, por cima de Darley que já saia do gol, no chão. Golaço do Coritiba logo aos oito minutos de segundo tempo!

Aos 17, Diogo Matheus cruzou e Wallison Maia cabeceou pro chão e achou Robson, que até marcou o gol, mas o bandeirinha deu impedimento. Aos 26, Thiago Lopes bateu de longe e mandou a bola pela direita do gol de Darley, mas sem muito perigo, apesar do desvio no defensor.

Com 29 minutos, a falta cobrada por Pará teve um desvio de Luiz Otávio e Muralha defendeu a bola que teve sua rota mudada muito perto dele. No rebote, em impedimento, Erick tentou o chute e mandou pra fora.

Com 43 minutos Matheus Sales foi dividir uma bola e acabou criando uma finalização de longe. A bola pingou e encobriu Darley, ela ia entrando no ângulo, quando o goleiro deu um tapinha na bola e a tirou para escanteio!

Na próxima quinta-feira (01), o Coritiba visita o Sport, na Arena de Pernambuco, às 21h30. Já o Botafogo-sp recebe o Oeste, às 20h30 da próxima sexta-feira (02), no Estádio Santa Cruz. Ambos os jogos são válidos pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão.