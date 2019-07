Para Umberto Louzer, Coritiba e Botafogo-SP fizeram ‘melhor jogo da Série B’

O Coritiba garantiu os três pontos nesta segunda-feira (29) através da vitória diante do Botafogo-SP por 3 a 2 jogando no Couto Pereira pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão. O time da capital paranaense saiu na frente com gols de Sabino e Robson, mas tomou o empate na segunda etapa. Somente no final do jogo Alano garantiu a vitória ao time da casa.

Em entrevista coletiva, o técnico do Coxa, Umberto Louzer, mostrou-se feliz com a vitória. Analisou como ideal a produtividade nos primeiros minutos e também citou a ''desconexão'' da equipe que acabou custando o empate.

"Não só o melhor jogo do Coritiba, mas o melhor jogo da Série B. Um jogo bonito, os dois times jogando e buscando o gol. Nossos primeiros trinta minutos foram espetaculares, tomamos iniciativa, aquilo que tínhamos planejado. Deu uma desconectada que nos custou caro, estava sendo brilhante. No intervalo corrigimos, conversamos com os atletas que não poderíamos desconectar e desorganizar. Era retomar o controle novamente. Conseguimos fazer o terceiro gol, coroando essa bela partida no Couto Pereira. Muito feliz pelo rendimento, pelo jogo e pela vitória."

Louzer lamentou os dois gols sofridos. Para ele, erros básicos e distrações podem custar caro.

"A questão da transição, defesa, meio e ataque. Nosso meio estava perdendo o passe e domínio, tirando a velocidade do jogo para pegar a defesa adversária desorganizada. Conseguiu equilibrar. O primeiro gol a gente estava com domínio. O Madson pegou a bola no meio do campo livre, no eixo central que a gente sempre preza pela proteção. Temos que ter lucidez, principalmente porque estávamos ganhando de 2 a 0. Saber controlar a partida, ter posse no campo ofensivo para ter controle e continuar buscando. Mesmo sofrendo dois gols, voltamos do intervalo, assimilamos, voltamos organizados, conseguimos o gol da vitória e controlamos a partida. Poderia ser um placar melhor caso o gol não tivesse sido anulado."

Mesmo com a sequência de quatro jogos sem perder, com 10 pontos conquistados, o comandante acredita em manter a cabeça erguida nas próximas rodadas e não parar de trabalhar para melhorar o rendimento e técnica cada vez mais.

"Precisamos jogar. Vamos continuar com os pés no chão, temos muito o que evoluir. Foi um primeiro passo, mais um degrau conquistado, mais uma vitória com confronto direto. Esse tipo de jogo faz com que a equipe amadureça. Temos que continuar trabalhando, muita coisa ainda para evoluir. Mas o que nos deixa feliz é a entrega, dedicação, comprometimento dos atletas com a instituição. A gente identificou o que estava errando, entrou nos trilhos. Agora é continuar melhorando, trabalhando a cada dia. Lucidez, equilíbrio, e muita competitividade para conseguir os objetivos na competição."

O Coritiba dorme na vice-liderança do campeonato, com 22 pontos. O jogo contra o Sport acontece na quinta-feira (01), às 21h, na Ilha do Retiro, válido pela décima quarta rodada da Série B.