Diante da sua torcida, Cruzeiro enfrenta River Plate em busca das quartas da Libertadores

Nesta terça-feira (30), é dia decisão no Mineirão. O Cruzeiro volta medir forças contra o River Plate, às 19h15, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Após o 0 a 0 na Argentina, a Raposa precisa apenas de uma vitória simples. O mesmo resultado leva a partida para as cobranças de pênalti. Um empate com gols beneficiará Millonarios.

Cinco estrelas

Em busca de carimbar a sua quarta semifinal seguida, o técnico Mano Menezes confirmou a presença de Lucas Romero - o atleta despertou interesse do Independiente, da Argentina. A possível dúvida para o comandante celeste é a presença de Robinho e Thiago Neves. Ambos estão com desgaste físico.

Independente de quem entrar em campo, Marquinhos Gabriel frisou que o Cruzeiro precisa ser mais agressivo, contudo, precisam saber sair da defesa.

“A gente está bem focado, sabendo o que o adversário pode apresentar. Temos de estar bem preparados para executar o que o Mano passará para a gente. Tentamos o gol lá e não conseguimos. Aqui, a gente tem de ter uma defesa sólida para sair encaixado, atacar todo mundo junto para sair com a vitória. Sabemos que o torcedor deseja muito a Libertadores. E esperamos o apoio deles mais uma vez”.

Provável escalação: Fábio; Orejuela, Léo, Dedé, Egídio; Lucas Romero, Henrique, Robinho(Ariel Cabral), Thiago Neves(David), Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha.

River com retorno da experiência

Em relação ao último confronto, Marcelo Gallardo possui dois desfalques: Pinola e Angileri. Entretanto, terá à sua disposição o volante Ponzio, o lateral-esquerdo Casco e Borré, que se recuperou de uma lesão.

Conhecedor das terras mineiras, Lucas Pratto realçou o tamanho da partida. Ao todo, são seis títulos conquistados por ambas as equipes (quatro do River Plate e duas do Cruzeiro). Além disso, o atacante destacou que os Millonarios vão em busca do triunfo, mesmo longe de casa.

"Somos duas equipes com muita história internacional, vai ser um duelo de igual para igual. E a postura do River é sempre sair para ganhar, não mudamos pelo rival. Tomamos as precauções necessárias, mas tentamos ser fortes em qualquer campo".

Provável escalação: Armani; Montiel, Rojas, Martínez Quarta e Casco; Ponzio, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios; Lucas Pratto e Suárez (Borré).

Arbitragem

Roberto Tobar (Chile), auxiliado por Claudio Rios (Chile) e Alejandro Molina (Chile). Nicolas Gallo (Colômbia) será o responsável pelo VAR.