Em mau momento no ano, Palmeiras faz jogo da vida contra Godoy Cruz pela Libertadores

Nesta terça-feira (30), Palmeiras e Godoy Cruz se enfrentam no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. O confronto está marcado para às 21h30.

A situação da partida é a seguinte: na Libertadores existe a famosa regra do ‘gol fora’ como desempate. Então o Alviverde já entra classificado em campo, com o 0 a 0. Um empate por 1 a 1 ainda dá a classificação para o time paulista. O placar de 2 a 2 leva a partida para os pênaltis.

A arbitragem deste jogo será de Esteban Ostojich, auxiliado por Richard Trinidad e Gabriel Popovits, sendo todos eles do Uruguai. O VAR será comandado por Gery Vargas que é da Bolívia.

Obsessão

O Palmeiras vai para a partida em busca de se recuperar da má fase que a equipe vem passando após a parada da Copa América. Em seis jogos, conquistou uma vitória, três empates e duas derrotas.

Para melhorar o desempenho, Felipão aposta na mística do colombiano Miguel Borja, que após um longo período voltou a jogar na partida de ida contra o Godoy e inclusive fez o gol do empate na Argentina. O atleta soma 10 gols com a camisa palmeirense em Libertadores da América, sendo o terceiro maior artilheiro do clube na competição em toda história.

Bruno Henrique, em coletiva, comentou a situação incomoda em que o time se encontra atualmente: “Infelizmente, os últimos jogos não foram como a gente queria. Isso gera ansiedade no torcedor, mas temos que saber lidar da melhor maneira possível e dar a resposta”.

Com isso o provável Palmeiras é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa ou Lucas Lima); Dudu, Willian e Borja.

Para fazer história

O Godoy Cruz usou um time alternativo no Campeonato Argentino, onde foi derrotado pelo San Lorenzo no último sábado (27), por 3 a 2. O Tomba vem confiante para o confronto de volta após a boa partida no jogo de ida, onde abriram 2 a 0 mas depois acabaram cedendo o empate. Para ir em busca desta classificação heroica, o time conta com o artilheiro Morro García, que já tem três gols na competição, dois contra o próprio Palmeiras.

Já em solo brasileiro, o Godoy Cruz surpreendeu ao postar um vídeo de seu treinamento no CT do Corinthians. Durante a gravação, usou a música Vira-Vira, do Mamonas Assassinas, que serviu de trilha sonora.

#CopaLibertadores🏆



📽Así trabajó Godoy Cruz en el predio de Corinthians.#VamosTomba👍 pic.twitter.com/spAezLlIrU

— Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) 29 de julho de 2019

Sem desfalques, a provável equipe do Godoy Cruz é: Mehring, ​Arena, Joaquín Varela, Tomás Cardona e Aleo; Juan Andrada, Kevin Gutiérrez e Bullaude; Merentiel, Morro García e Brunetta.