Palmeiras fecha por quatro anos com Luiz Adriano, ex-Spartak

Na última terça-feira (30) o Palmeiras anunciou a contratação do atacante Luiz Adriano, que estava no Spartak, da Rússia. O atacante chega sem custos para o clube, pois o atleta negociou um acordo de rescisão com seu ex-time. O Palmeiras fica com 50% dos direitos, enquanto o Spartak fica com o restante. O alviverde pagará apenas os salários e a comissão.

Contratado por 4 anos, o atacante chega para uma posição disputada, mas que os jogadores que lá estão não renderam. Borja, Deyverson, Arthur Cabral e Henrique Dourado são as opções para Felipão. Os três primeiros não convenceram, enquanto Henrique anunciado no mesmo dia, já treina na Academia de Futebol.

Luiz Adriano foi revelado pelo Internacional, onde fez 24 jogos e três gols. Pelo Shaktar, o camisa nove brilhou. Com 266 jogos, ele marcou 128 gols. Após isso ele foi vendido ao Milan, onde não foi bem, apenas seis gols em 36 jogos. No Spartak Moscou foram 73 partidas, com 24 tentos. Na temporada 2019-20, ele já fez três jogos com a camisa do clube russo, marcando um gol.

Por conta de já estar atuando, o atacante pode chegar e já vestir a camisa para jogar, diferentemente de seus companheiros recém anunciados, como Ramires, Henrique Ceifador e Vitor Hugo. Ramires até já jogou, mas está lesionado. Henrique e Vitor já treinam com o elenco, mas ainda não atuaram. Henrique deve demorar mais, pois está já há algum tempo sem jogar, por conta de uma lesão na perna.