Paraná visita Londrina em busca do topo da tabela na Série B 

Vindo de uma derrota em casa, o Paraná, que havia vencido cinco jogos seguidos anteriormente, agora viaja para medir forças contra o Londrina, no Estádio do Café nesta terça-feira (30), às 19h15. O duelo das equipes é um dos clássicos do futebol paranaense, a partida será valida pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro.

A disputa promete ser equilibrada, neste ano as equipes já se encontram três vezes, com uma vitória para cada e um empate. O placar igual resultou na eliminação da Copa do Brasil ao Paraná, que perdeu nas penalidades máximas para o Tubarão.

Mudanças no LEC e confiança no fator casa

No duelo paranaense, o Londrina não poderá contar com Silvio na zaga, devido à suspensão. Augusto, zagueiro reserva, segue no departamento médico e não poderá atuar. Assim, Diogo Silva entrará em campo ao lado de Marcondes, fazendo a dupla de zaga.

A equipe também deve contar com o retorno do zagueiro Wallace Acioli, e dos atacantes Léo Passos e Dagoberto, que estava sendo poupado. O Tubarão também convocou novas peças para o duelo, o lateral Victor Luiz, de 22 anos, e o atacante Danilo, de 19 anos são as novidades.

Os donos da casa prometem usufruir do retrospecto positivo dentro do Estádio do Cafe, o Alviceleste venceu oito das suas últimas dez partidas como mandante.

Provável Londrina: Matheus Albino; Breno, Diogo Silva, Marcondes, Raí Ramos; Germano, Anderson Leite, Higor Leite; Anderson Oliveira, Dagoberto, Safira

Sequência de jogos preocupa o Tricolor

Apesar do duelo ser um jogo especial para o futebol paranaense e existir uma pressão devido às polêmicas do último jogo, quando o presidente do clube desabafou contra a arbitragem da Série B, o Paraná não deve entrar em campo com a equipe titular.

O zagueiro Eduardo Bauermann está suspenso pelo terceiro amarelo na última partida, contra o Sport. O treinador do Tricolor, Matheus Costa, optou por manter em sigilo a escalação do clube, pois pretende realizar algumas mudanças na equipe devido ao desgaste dos atletas.

“Estamos numa sequência forte de jogos, com pouco tempo para a recuperação. Assim, vamos avaliar cada situação, sempre confiando na qualidade do nosso grupo”, concluiu o técnico.

Provavél Paraná: Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui (Jhonny Lucas), Fernando Neto, João Pedro e Bruno Rodrigues; Jenison.