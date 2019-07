Casa cheia! Santos esgota ingressos para partida contra Goiás

Nesta terça-feira (30), a torcida santista demonstrou sua empolgação com a liderança do Brasileirão. Para a próxima partida, que ocorrerá no próximo domingo (4), às 11h, frente ao Goiás, já está com os ingressos esgotados.

Serão 11.650 torcedores na Vila Belmiro para o jogo que pode distanciar o Peixe de seus rivais na tabela. Ainda existem 4.250 lugares restantes, mas essas cadeiras são cativas, que não podem ser comercializadas.

A empolgação se dá pela possibilidade de um aumento na distância do Santos para seus concorrentes. Com 29 pontos, o alvinegro praiano lidera a competição, dois pontos na frente do Palmeiras, que jogará no mesmo domingo, às 19h, contra o Corinthians. Logo depois vem o Flamengo, cinco pontos atrás, e que visitará o Bahia também no domingo, às 16h.

Em seu twitter, o Santos comemorou o sucesso da venda de ingressos.