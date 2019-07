Sport empata com Guarani e perde chance de dormir na vice-liderança da Série B

Em jogo realizado na Arena Pernambuco na noite desta segunda (29), Sport e Guarani se enfrentaram pela 13ª rodada da Série B e ficaram empatados em 1 a 1. Os gols foram marcados por Yan para o rubro negro e Davó para o Bugre.

Em momentos inversos na tabela de classificação, onde o Leão luta entre os primeiros colocados e a equipe de Campinas busca sair da zona do rebaixamento, os dois times vinham de vitórias. O Sport venceu fora de casa o Paraná por 1 a 0, já o Guarani venceu em casa a equipe do São Bento por 2 a 1.

Buscando a segunda vitória seguida e jogando em casa, o Sport iniciou o jogo atacando e pressionando o Bugre. Logo aos 2’, Hernane finalizou para a defesa de Jefferson, mas aos 36’, o goleiro da equipe paulista não pode evitar o gol do Leão. Em um belo chute de fora da área, Yan abriu o placar na Arena Pernambuco.

Após o gol, a equipe pernambucana recuou e viu o Guarani obter mais posse de bola. Com mais espaços, o Bugre conseguiu chegar ao empate com Davó, já no fim do primeiro tempo, quando Bruno Henrique lançou para o atacante que saiu de frente com o goleiro do Sport e finalizou entre suas pernas.

Choque e susto bugrino

Logo no início da segunda etapa, um susto para os torcedores do Guarani. Quando o goleiro Jefferson Paulino se chocou com Adryelson, após dividida pelo alto, o goleiro até tentou voltar, mas precisou ser substituído por Klever.

Com um homem a menos após Guilherme Lazaroni sair lesionado e não ter mais substituições possíveis, o Sport ainda sofreu pressão quando Davó desperdiçou uma grande chance para o Bugre. Mas o jogo terminou mesmo empatado em 1 a 1, com o Sport perdendo a chance de dormir na vice-liderança, enquanto o Guarani segue no Z4, com 10 pontos conquistados.

Como fica?

O Sport volta a jogar na Arena Pernambuco na quinta (01) contra o Coritiba, às 21h30. Já no dia seguinte, o Guarani enfrenta o líder da Série B, Bragantino, no Brinco de Ouro, também às 21h30.